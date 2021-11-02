D ile başlayan erkek isimleri nelerdir? D harfiyle başlayan erkek isimlerinin anlamları

D harfiyle başlayan ve Amerika, İngiltere gibi ülkelerde popüler olan isimlerden bazıları şu şekilde sıralanabilir: 1- Dereck 2- Darmen 3- Dustin 4- Diamond 5- Daphne 6- Della

D ile Başlayan Erkek İsimleri Nelerdir?

1- Deniz

2- Demir

3- Dilavet

4- Demircan

5- Davut

6- Devrim

7- Doruk

8- Daver

9- Derviş

10- Derman

D Harfiyle Başlayan Erkek İsimlerinin Anlamları

1- Deniz

Derya ismiyle eş anlamlı olan Deniz, hem erkek hem de kız çocuklarına verilen en popüler isimlerden biridir. Dünyanın yaklaşık üçte ikisini kaplayan derin ve tuzlu sulara deniz adı verilir.

2- Demir

Bu isim, demir gibi sağlam, dayanıklı, güçlü gibi anlamlara gelir. Aynı isimden türetilmiş olan Demiralp ve Demiröz de yaygın olarak kullanılan isimler arasında yer alıyor.

3- Dilaver

Farsçada dil, gönül, aver ise getiren, götüren, veren anlamına gelir. Hem Türkiye'de hem de İslam ülkelerinde sıklıkla kullanılan Dilaver ismi, gönül veren, aşık, korkusuz, yiğit gibi anlamlara gelir.

4- Demircan:

Demircan, özgü demir gibi kuvvetli, sağlam, dirayetli ve kararlı gibi anlamlara gelir. Türkiye'de yaklaşık 4 bin kişi bu ismi kullanılıyor.

5- Davut

Kendisine Zebur indirilen dört büyük peygamberden biridir. Sesinin güzelliğiyle bilinen Hz. Davut, İsrailoğullarına elçi olarak gönderilmiştir. Davut ismi, kendi aleyhine bile olsa doğru söyleyen, her zaman haktan yana olan anlamına gelir.

6- Devrim

Öz Türkçe bir isim olan Devrim, köklü değişim anlamına gelir. Bu isim de tıpkı Deniz gibi hem erkek hem de kız çocuklarına verilen isimler arasında yer almaktadır.

7- Doruk

Doruk ismi hem zirve hem de ulaşılabilecek en yüksek mevki anlamına gelir.

8- Daver:

Farsça kökenli bir isim olan Daver, kendisine akıl danışılan, bilgili kimse anlamına gelir. Ülkemizde yaklaşık 2 bin kişi bu ismi taşıyor.

9- Derviş:

Derviş isminin sözlük anlamı fakirdir. Azla yetinmesini bilen, hayrın da şerrin de Allah'tan geldiğini bilen ve vaktinin çoğunu ibadet ile geçiren marifet ehli kimselere derviş denir.

10- Derman:

Derman ismi, çare, çözüm, deva gibi anlamlara gelir.