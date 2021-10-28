CVT şanzıman nedir, ne işe yarar ve nasıl çalışır? Arabada CVT şanzıman arızaları

İngilizce yazımı ile beraber CTV şanzıman aynı zamanda Türkçe adı üzerinden de uzun hali ile bilinmektedir. Diğer şanzıman çeşitlerine göre daha farklı bir çalışma prensibine sahip olduğunu ifade etmek mümkün. Tabii bu şanzımanı ne işe yaradığı ve nasıl çalıştı da yine merak edilen konular arasında yer alıyor.

CVT Şanzıman Nedir?

CTV şanzıman Türkçe adı ile sürekli değişken şanzıman olarak ifade edilmektedir. Diğer bir ifade ile vites oranlarının devamlı şekilde değiştiği otomatik bir şanzıman olarak ön plana çıkar. Bu şanzıman sabit vites oranlarına sahip olarak diğer mekanik şanzımanlara göre önemli oranda farklılık gösterir. Kısaca sürekli olarak çapı değişen iki kasnağın hareketi doğrultusunda çalışan bir sistemdir. Genel olarak bu iki kasnak ise birbirine örülü haldeki kayış bağlantısı üzerinden hazırlanmış bir yapıdır.

CVT Şanzıman Ne İşe Yarar?

Bu özel şanzıman sistemi özellikle çevre dostu bir sistem olarak bilinmektedir. Aynı zamanda yeni nesil bir sistem olarak güçlü bir teknolojiye sahiptir. Sürücülerin devirlerine bağlı olarak en uygun vites aralığı içerisinde hareket etmesine olanak veren otomatik vitestir. Aynı zamanda farklı motor sistemleri için tamamlayıcı bir yapı olarak da görev alır. Böylece araç sürücüleri devirleri uygun şekilde farklı vites aralıklarını zorlanmadan kontrol etmekte ve buna göre güvenli bir seyir imkanı elde edebilmektedir. Belli başlı kısımlardan oluşmuş olan bu otomatik vites, aynı zamanda yola daha etkin bir şekilde odaklanma imkanı vermektedir.

CVT Şanzıman Nasıl Çalışır?

CVT şanzımanlar 2 kasnak ile beraber üzerinde bulunan zincir ve kayıştan oluşmaktadır. Bu bağlamda kasnaklar sürüş durumuna bağlı olarak büyüyüp küçülme özelliğine sahiplerdir. Bu sayede vites aralığı belirlenmiş olur. Aynı zamanda otomatik, yarı otomatik hem manuel viteslere göre belli başlı farklılıkları bulunmaktadır.

Özellikle CVT şanzımanlar belirli bir vitese çıkmaya ya da düşmeye gerek yoktur. Yani sabit vites şanzımanlarında olduğu gibi 1. ya da 2. vites bulunmaz. Bunun yerine şanzıman içerisinde olan ihtiyaç duyulan vitese otomatik bir şekilde geçiş olanağı sağlanır. Duruma bağlı olarak vites çıkar ya da yükselir. Bu özel sistem ise günümüzde 21. yüzyıl için önemli bir yere sahip olarak ön plana çıkıyor. Böylece daha konforlu ve güvenli, aynı zamanda rahat bir sürüş olanağı sağladığını ifade etmek mümkün. Tabii şu anda sistem belli başlı bazı araçlarda bulunmaktadır.

Arabada Cvt Şanzıman Arızaları

Belli başlı bazı parçaları ve bölümleri ile beraber araçlardaki CVT şanzıman arızaları ön plana çıkmaktadır. Kullanılan malzemeler yüksek tork değerinde zarar görebilmektedir. Ancak bunun dışında çok fazla arıza söz konusu yarattığını söylemek mümkün değil. Zira özellikle yeni geliştirilmiş olan metal kasnak yapıları sayesinde, bu konudaki şanzıman arızaları neredeyse minimum seviyeye inmiş durumda. Tabii zaman içerisinde ve eskimiş parçalar üzerinden ele alındığı vakit özellikle eski CVT modellerinde kullanılan malzemeler üzerinden sorun meydana gelebiliyor.

Diğer yandan bu konuda yapılacak olan periyodik bakım ile beraber, araçlardaki CVT şanzıman arızalarının büyümeden ortadan kaldırılması söz konusu olabilmektedir. Yeni nesil teknolojik yapıya sahip olan CVT şanzıman sistemlerinde çok fazla problem olmaması ile beraber, yaşanan durumlar karşısında, mutlaka bir servis bünyesinde destek almak gerekir.