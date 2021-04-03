Çuha çiçeği nedir, çuha çiçeği bakımı nasıl yapılır?

Çuha, ılıman İklimlerde yetişen bir saksı çiçeğidir. Doğada birçok çeşidi ve renkleri bulunur. Aynı zamanda soğuk hava koşullarına karşı dayanıklı olması nedeniyle her ortamda bakımı sağlanabilir. Gelin bu renkli bitkiyi yakından tanıyalım.

Çuha çiçeği nedir?

Eğer bahçeli bir eviniz varsa ve kışın çok ağır kış koşulları olmayan bir iklimde yaşıyorsanız, kışın da bahçenize birbirinden güzel çiçekler ekebilir, renk cümbüşünün keyfini çıkarabilirsiniz. İşte bu çiçeklerden biri ve en çok arananı da çuha çiçeği. Boyu 20-25 santimetrelere kadar çıkabilen, genelde sarı renkli çiçekleriyle ünlü olan çuha çiçeği, soğuk hava koşullarına uyum sağlayabildiğinden sonbahar aylarında parklara, bahçelere ekimi yapılan bu bitki, uygun koşullar sağlandığında evde, saksı içinde de yetiştirilebiliyor.

Çuha çiçeğinin yağı elde edilebilirken, bu şifalı bitki aynı zamanda içeriğindeki GLA (Gamma Linolenik Asid) yağ asidi nedeniyle alternatif tıp ve ilaç üretiminde de yaygın olarak kullanılıyor.

Çuha çiçeği bakımı nasıl yapılır?

Çuha çiçeğinde, dilersiniz tohumdan dilerseniz de fideden yetiştirme yöntemini kullanabilirsiniz. Tohumdan üretmek biraz daha sabır gerektirebilir. Bunun için çuha çiçeği fidanı alarak yetiştirmeye başlayabilirsiniz.

Saksıda iç mekanda çuha çiçeği yetiştirmek için öncelikle onu koyacağınız alanı ayarlamanız gerekir. Güneş alan ama doğrudan güneş ışığına maruz kalmayacağı, şiddetli rüzgarların uğramadığı balkon gibi açık alanlar başlangıçta en doğrusudur.

Çok büyük saksılardan hoşlanmayan çuha çiçeği için, fidenin bulunduğu kaptan en çok 1 boy büyük bir saksıyı tercih etmeli, saksının alt kısmında fazla suyun akabileceği deliklerin bulunmasına dikkat etmelisiniz.

Torf bakımından zengin saksı çiçeği toprağı kullanarak çuha çiçeğinizin daha sağlıklı bir şekilde yetişmesini sağlayabilirsiniz.

Sonrasında fideyi köklerine zarar vermeyecek şekilde saksısına yerleştirin, toprağını çok sıkı olmayacak şekilde ayarladıktan sonra halk arasında can suyu denen ilk suyunu verin.

Çok yıllık bir bitki türü olduğundan, her dönem ne kadar sulama yapmanız gerekir. Yaz sıcaklarında haftada 2, kış aylarında ve soğuk havalarda ise haftada 1 sulamanız önerilir.

Sulama yapmadan önce çuha çiçeğinizin toprağının tamamen kuruduğundan emin olmalısınız, parmağınızla kontrol ettiğinizde toprak hala nemli ise daha fazla sulamak ona zarar verebilir.

Sulamadan önce saksının altında bulunan tablada su kalmadığından emin olun. Köklerinin çürümemesi için tabladaki fazla suyu boşalttığınızdan emin olmalısınız.

Çuha çiçeğinin yılda 1 kez toprak ve saksı değişimini yapmanız yeterli olacaktır. Bu şekilde çuha çiçeğinizi uzun yıllar yaşatabilir, evinize renk katabilirsiniz.