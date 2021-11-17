Covid testi sonucu ne zaman çıkar? PCR testi sorgulama ekranı

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan covid test sonuçları merak konusu. PCR testi yaptıran vatandaşlar, istenilen kurum ve kuruluşa sonuçları en yakın zamanda ulaştırabilmek için "Covid testi ne zaman çıkar" sorusunun yanıtını araştırıyorlar. İşte Covid-19 PCR testi detayları ve sorgulama ekranı...

COVID TESTİ SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?

PCR testi sonucu e-Nabız üzerinden sorgulanabiliyor. Test alınma sırasında size verilen barkod numaranızla birlikte TC Kimlik numaranızı da girerek Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. PCR testinden 1- 3 saat içerisinde sonuç alınması mümkündür. Testin yapıldığı zamana göre sonuçlar 24 içerisinde açıklanabilmektedir.

PCR testlerinde iki tür uygulama vardır. Bunlar gerçek zamanlı PCR yani real time PCR ve hızlı sonuç veren PCR'dir. Gerçek zamanlı PCR sonucu 1-3 saat içinde çıkarken, hızlı sonuçlu olanlarda 15 dakikadan 1,5 saate kadar sürede sonuç alınabilir.

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PCR TESTİ NERELERDE ZORUNLU?

6 Eylül Pazartesi'den itibaren aşı süreci tamamlanmayan veya hastalığı geçirmemiş kişilerin, konser, sinema ve tiyatro gibi vatandaşların toplu olarak bulunduğu faaliyetlere katılımında ya da uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla yapacağı şehirler arası seyahatler için negatif sonuçlu PCR testinin zorunlu olduğu bildirildi.

Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan aşı olmamış öğretmen ve okul çalışanlarından haftada iki kez PCR testi isteniliyor.

Başta öğretmenler olmak üzere, eğitim personeli, kantin çalışanları ile öğrenci servislerinin şoför ve rehber personeli gibi öğrencilerle bir araya gelecek kişilerin/görevlilerin aşılı/geçirilmiş hastalık durumunda (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) olmamaları halinde, bu kişilerden haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenilecek. Sonuçlar okul idaresi tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulacak.