Covid-19 hastalarında mide gribi şikayetleri görülüyor

Mide gribinin başlıca sebebleri ‘norovirüs’ ve ‘rotavirüs’tür. Başlıca bulguları ise su gibi ishal, karında kramplı ağrılar, bulantı, kusma ve bazen de ateş olur.

Mide gribine yakalanma şekliniz başlıca mide gribi olan biriyle temas ya da mikrop içeren sıvıların içilmesi veya yiyeceklerin yenmesiyle olur. Hastalık bulaştıktan birkaç gün sonra başlar ve sıklıkla birkaç gün içinde iyileşirsiniz. Ancak 10 gün kadar şikayetlerin sürdüğü de görülür. Altta bir sağlık sorununuz yoksa sıkıntısız bir şekilde iyileşme mümkündür ancak bu durum yaşlılarda bazen ölümcül olabilir. Halk arasındaki yanlış anlaşılmaya engel olmak için şunu belirtmek gerekir ki grip aşısı sizi mide gribinden korumaz, ikisi oldukça farklı şeylerdir.

Mide gribi mi koronavirüs mü?

Bugün dünyayı etkisi altına alan covid-19 hastalığında da görülüyor. Size bu hafta içersinde gelen bir hastamın güncel bilgilerini aktarmak isterim: “Hepatit B nedeniyle uzun yıllardır takibimde olan hastam, rutin randevusuna 1 ay gecikmişti, nedenini anlattı. Yaklaşık 2 ay önce hastalanmış, hastalığını şöyle tarif etti, önce su gibi ishalim oldum, bolca tuvalete gidiyordum. Ama 3-4 gün sonra ateşim çıktı. Bu arada 3 hastane dolaştım. Covid-19 olabilir miyim diye sordum, değilsin deyip eve gönderdiler. İshaller hala devam ediyordu ve ateşim varken yedinci günden sonra tek tük kuru öksürüğüm oldu. Tekrar pandemi hastanelerinden birine gittim ve akciğer tomografisi çekildi, zatürre olduğumu söyleyerek covid-19 teşhisi koydular, hastanede yattım, ilaçlarımı kullandım ve iyileştim.”

Bulantı, kusma, ateş… Belirtiler benzer

Peki, nasıl oluyor da covid-19 hastasında mide gribi gibi ishal oluyor? Covid-19 bir RNA virüsüdür. Bu virüs hem solunum yollarında hem de sindirim sisteminde bolca bulunan ACE2’lere tutunur. Covid-19 olan bir hastanın klasik semptomları öksürük, ateş ve nefes darlığı, ağızda tat duyu bozulması ve bazen kas ağrılarıdır. Ancak hastaların 3’te 1’inde de ishal, karın ağrısı, bulantı, kusma ve ateş görülür. Bunun nedeni Covid-19 virüsünün bağırsaklarda çoğalması ve dışkı ile atılmasıdır. Bu bulgular en yukarda tarif ettiğim kendi kendine iyileşen mide gribi rahatsızlığında da olur. Ancak şüphemiz kuvvetliyse ve şikayetler geçmiyorsa akciğer tomografisi çekmek gerekir. Çünkü, erken tanı ve tedavi Covid-19 hastalığında hayat kurtarıcıdır. Boğaz sürüntüsü bu vakalarda negatif çıkar. Bu hastalarda Covid-19 geçtikten sonra bile 1 ay kadar dışkıda virüs vardır.

Mide gribi ve covid-19’dan korunmak esastır. Sık ve usulüne uygun el yıkamak önemlidir. Size bir bulaşma örneği vereyim; tuvalete gittikten sonra elini usulüne uygun yıkamamış birinin hazırladığı yiyecek ve içecekler size mide gribi ya da COVID-19 bulaşmasına neden olabilir.