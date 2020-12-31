Covid-19 hastaları rehabilitasyonla daha hızlı iyileşiyor

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Zeynep Erdoğan İyigün, “Koronavirüs geçiren ve nefes darlığı, yoğun kas ağrıları, çabuk yorulma gibi belirtileri olan hastalar, pulmoner yani solunum rehabilitasyonu ile eski fonksiyonel kapasitelerine daha hızlı dönebiliyor” dedi.

Doç. Dr. Zeynep Erdoğan İyigün, solunum rehabilitasyonunun hastalara sağladığı faydalar ile ilgili bilgiler verdi:

Hastaların fonksiyonel yaşamlarına dönmeleri zaman alabiliyor

Koronavirüsün meydana getirdiği en önemli tablolardan biri akciğerlerden kana oksijen geçişini bozup kanda oksijen düzeyinde azalmaya sebep olmasıdır. Bu durum uygun tedavilerle düzelebilmesine rağmen hastaların eski fonksiyonel kapasitelerine dönmeleri zaman alabilir. Özellikle koronavirüsü zatürre ile birlikte geçirenlerde nefes darlığı şikayetleri uzayabilmektedir. Koronavirüsün solunum zorluğunun yanı sıra yoğun kas eklem ağrılarına neden olması ve tedavide kullanılan kortizon gibi ilaçlar da COVİD-19 enfeksiyonu sonrası normal fonksiyonel yaşama dönüşü uzayabilir.

Nefes darlığı azalıyor, akciğer kapasitesi artıyor

Solunum sistemi rehabilitasyonu, koronavirüse veya başka bir rahatsızlığa bağlı solunum sistemi hastalığı olan bireylerde nefes darlığını azaltmak, akciğer kapasitesini artırmak, egzersiz toleransını artırmak amacıyla uygulanır. Bu sayede solunuma yardımcı olan kaslar çalıştırılarak hastanın etkin nefes alması sağlanır. Hastaların balgam çıkarma şikayetlerine yönelik de özel tekniklerle hastaların rahatlaması amaçlanır. Özellikle yoğun bakımda, uygun evrede başlanan solunum rehabilitasyonu, hastaların yoğun bakım sürelerini kısaltabilmektedir. Hastalık sonrasında uygulanan rehabilitasyonun ise akciğer kapasitelerini ve nefes darlığını azaltıp kişinin daha çabuk normal fonksiyonlarına ulaşmasına yardımcı olur.

Hastanın ihtiyacına göre program oluşturuluyor

Koronavirüs belirtileri ve kişilerde yaptığı hasar çok değişken olabiliyor. Bu nedenle rehabilitasyonda bütüncül ve kişiye özel program oluşturulur. Uygulamalar kişinin ihtiyacına göre bu konuda çalışan uzman tarafından özel planlanır. Programda hastanın klinik durumu, fiziksel aktivite düzeyi dikkate alınarak solunum sistemine yönelik egzersizler, kas iskelet sistemine yönelik germe ve kuvvetlendirme egzersizleri ve egzersiz kapasitesini artırmaya yönelik egzersizler yer alır. Solunum rehabilitasyonu ile hastanın fiziksel durumunu iyileştirmek, semptomları azaltmak ve yaşam kalitesinin artırılması hedeflenir.