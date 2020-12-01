Covid-19 günlerinde diş hekimine giderken dikkat etmeniz gerekenler

Covid-19’un hayatımıza girişiyle beraber tüm dünyada büyük değişiklikler yaşandı ve yaşanmaya devam ediyor. Bu nedenle hemen her alanda uygulamalar pandemi sürecine göre şekillendiriliyor. Pandemi sürecinin en başında diş hekimleri olarak bütün dünyada en başta kliniklerimizi sadece acil müdahaleler için açık tutarak hem acil tedavileri yapıp kişilerin ağrılı bir şekilde çaresiz kalmalarını önledik, hem de tam olarak geçiş yolları saptanamayan bu virüsü olası yayılma ihtimaline karşı toplumsal görevlerimizi yerine getirdik.

Ancak kış aylarıyla beraber virüsün yayılımının artması, virüs ile ilgili daha fazla bilgilerin öğrenilmesi ile birlikte alınan tedbirlerde de artışa neden oldu. Peki, koronavirüs günlerinde diş hekimine giderken hangi tedbirleri almak gerekiyor?

Virüs ve enfeksiyonlara karşı tedbiri elden bırakmıyorlar



Diş hekimlerinin üniversitede ilk öğrendikleri konulardan bir tanesi “Çapraz Enfeksiyon”dur. Yani kısaca çapraz enfeksiyonu şöyle tanımlayabiliriz; herhangi bir bulaşıcı hastalığın kişiden kişiye geçmesi. Çünkü hayatımızda Covid-19 enfeksiyonu dışında pek çok yol ile kişiden kişiye geçebilen bulaşıcı hastalıklar bulunmakta. Diş hekimleri ve diş hekimlerinin yanında çalışanların en dikkat ettikleri konu da yıllardır bu hastalıklar ve başkalarına bulaştırmama.

Diş hekimleri uzun yıllardır her hastayı sanki bulaşıcı bir hastalığı varmış gibi düşünerek el aletlerini, klinik odasını, hasta koltuğunu kısacası muayenehane ya da klinik içerisinde kullanılan, dokunulan aletleri zaten rutin olarak steril ve dezenfekte ederler. Yani diş hekimleri zaten bulaşıcı hastalık konusunda daha üniversiteden itibaren gayet eğitimli ve önlemler konusunda gerekli donanıma sahiplerdir.

Bu noktada toplumlar için çok yeni bilgiler içeren pandemi süreci doğal olarak insanların akıllarında pek çok soru işaretleri getirdi. Ancak diş hekimleri bulaşıcı hastalıklar açısından en bilgili ve en fazla tecrübe ve donanıma sahip bireylerdir. Bu nedenle diş hekimlerinin rutin olarak aldığı önlemlere ekstradan yapılacak ufak katkılar tüm tedavilerin normal bir süreç içerisinde yürütülmesini sağlamaktadır. Bu önlemlerden en öncelikli olan ise mümkün olduğunca bekleme salonunda oturan kişi sayısını az tutmak ya da mümkünse kimse olmamasını sağlamaktır. Bu noktada şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki; bu dönemde diş hekimine gitmekten korkmayınız. Diş hekimleri bulaşıcı hastalıklar hakkında zaten uzun yıllardır gerekli bilgi, beceri ve donanımla hareket etmekteler. Şu anda bu kadar bilgi karmaşasına giren insanların bir gerginliği oluşması da normal. Ancak unutulmamalıdır ki bu kadar hijyen bilgisinin yazılı ve görsel medya, sosyal medya ya da çeşitli mesajlaşma gruplarında paylaşılması öncesinde diş hekimleri daha detaylı pek çok önlemi rutin olarak almaktalardı ve daha fazlasını da uygulayarak işlemlerine rahatlıkla devam etmektedirler.

Diş tedavisi yaptırmak isteyen hastalar nelere dikkat etmeli?

Öncelikle diş hekimlerimize güvenin. Türkiye’de diş hekimleri gerçekten çok iyi bir eğitimden geçiyorlar ve gerekli bilgi ve donanımı görüp edinebiliyorlar. Kliniklerinde gerekli önlemler konusunda hassas davranıyorlar.

Hastaların yapması gerekenler ise; ilk önce tabi ki aylardır devamlı söylendiği gibi maskesiz kliniğe gelmemek en önemli nokta. Evden çıkmadan önce ağzın doğru bir şekilde fırçalanması ve ağız gargaraları ile gargara yapılması iyi olur. Kliniğe geldiklerinde ise girer girmez ellerini yıkamalarını ya da el dezenfektanı ile ellerini dezenfekte edilmesini istiyoruz. Ateş ölçümleri yapıldıktan sonra klinik odasına girene kadar maskelerini çıkarmadan beklemeleri çok önemli. Her ne kadar ortam dezenfeksiyonu yapılıyor ise, hava filtreleme cihazları ile ortam havası dezenfekte ediliyor olsa da maske, sadece tedavi başlayacağı sırada çıkarılmalı ve tedavi-muayene bitiminde tekrar takılmalıdır. Muayene ya da tedavi öncesinde size verilen solüsyon ile ağzınızı en az 30 saniye kadar çalkalayınız. İşleminiz bitince sizden sonraki hastaya klinik odasının hazırlanmasına zaman tanımak için gelecek randevunuzu ayarlayıp klinikten çıkmalısınız. El sıkmak, tokalaşmak, sohbet etmek Anadolu insanı olarak hepimizin çok güzel bir alışkanlığı ve samimiyetimizin göstergesi. Ancak bu dönemde biraz ara vermek zorundayız. Klinik personeli bu konuda gayet eğitimli olduğu için sizinle yakın bir temas (tokalaşmak gibi) zaten kurmayacaktır. Siz de buna özen gösteriniz.