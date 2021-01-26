Çoraptan oyuncak bebek nasıl yapılır?

Siz bu bebeği yaparak çocuklarınızı mutlu edebilirsiniz. Aynı zamanda çocuğunuzla birlikte bir arkadaşı için hediye olarak da hazırlayabilirsiniz. El emeği hediyeler her zaman çok daha önemli.

Malzemeler: Farklı renklerde 2 adet çorap, elyaf, kurdele, makas, iğne, saç için yün.

Çorabı öncelikle ters çevirin ve topuk kısmını kaybetmek için kabaca bir dikiş atın. Bunun için dilediğiniz renkte eski bir çorabı kullanabilirsiniz. Topuk kısmını diktikten sonra evde bulunan bir kalemle bebeğin bacaklarını çizin ve çizgiler üzerinden kesin. Keserken ufak hatalar yapsanız da hiç sorun değil, çünkü dikeceğiniz için o eğrilikler gözükmeyecek. Ayak yerlerini çizgiler üzerinden güzelce dikin ve ayakları oluşturun.

En son içini elyafla doldurduktan sonra en üst tarafa kafasını oluşturun. Kafa için bir ip ile düğüm yapma yöntemini kullanabilirsiniz. Bebeğe kıyafet yapmak için de yine renkli bir çorapta yararlanabilirsiniz. Nasıl bir kıyafet yapacağınız tamamen size kalmış, farklı şekilde kıyafetler de yapabilirsiniz. Bir çorabı ikiye bölün ve Düz kısmı bebeğe elbise olarak giydirin. Kollarını oluşturmak için ise sadece birkaç dikişe ihtiyacınız olacak. Yüzüne göz ve dudakları da yine kalem ile kendiniz çizebilirsiniz.

Sadece yarım saatinizi alacak bu çalışmaya, çocuklarınız hayran kalacak.