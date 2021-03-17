Çölyak hastalığı nedir, belirtileri nelerdir? Çölyak hastalarının tüketmemesi gereken besinler...

Çölyak hastalığı; ince bağırsağın, glüten adı verilen proteine karşı kronik hale gelen alerjisidir. Ömür boyu süren bu hastalık çocuklarda karın ağrısı, karında şişlik, ishal, huzursuzluk, iştahsızlık, enfeksiyonlarda artış ve gelişme geriliği, kusma, kilo alamama ve boy uzamasında yavaşlama belirtileri ile ortaya çıkabiliyor.

Çölyak hastalığı belirtileri nelerdir?

Çölyak hastalığı uzun zaman belirti göstermeden veya hafif bir şekilde seyredebilir. Ömür boyu süren bu hastalık çocuklarda karın ağrısı, karında şişlik, ishal, huzursuzluk, iştahsızlık, enfeksiyonlarda artış ve gelişme geriliği, kusma, kilo alamama ve boy uzamasında yavaşlama belirtileri ile ortaya çıkabiliyor.

Yetişkinlerde görülen belirtileri ise şu şekilde sıralanabilir;

- Karın Bölgesinde öne doğru şişkinlik

- Yaşa göre kilo azlığı

- Kas zayıflığı

- Kansızlık

- Dışkıda anormallik, büyük tuvalet ihtiyacının artması

- İshal

- Kusma

- Nedeni bilinmeyen karaciğer hastalıkları

- Büyüme geriliği

- Ağız içinde oluşan aftlar

- İştahsızlık, gaz şikayetleri

- Eklem ve kemik ağrıları

-Sinirlilik

- Ciltte kaşıntılı döküntüler.

Çölyak hastalığı nasıl teşhis edilir?

Her yaşta görülebilen çölyak hastalığında doğru teşhis oldukça önemli. Çünkü belirtiler farklı hastalıkları da düşündürebiliyor. Bunun için kan testleri uygulanır. Kesin tanı ise ince bağırsak biyopsisi ile konmaktadır.

Çölyak hastaları nasıl beslenmeli?

Çölyak hastaları, buğday, arpa, yulaf ve çavdar içeren gıdaları tüketmemeli. Ayrıca hazır ürün alınırken de içeriğine dikkat edilmeli. Gluten içermeyen gıdalar tercih edilmeli.

Çölyak hastalarının tüketmemesi gereken besinler;

- Buğday, arpa, çavdar ve yulaf katkılı her türlü yiyecek,

- Galeta ununa, una batırılarak kızartılmış tavuk balık gibi et ürünleri,

- Guten içeren hazır çorbalar, köfte, pane harçları gibi hazır çeşniler,

- Sirke, çikolata, puding, sakız, ketçap, mayonez, dondurma gibi gıdaların bazılarında gluten bulunabilmektedir. Bu nedenle tüketmeden önce mutlaka ürün bilgisi kontrol edilmelidir.

- Tuzlu, soslu kuruyemişler, glutenle yapıştırıldığı için tüketilmemelidir. Ancak bunların glutenle işlem görmemiş hali, gluten içermeyen kuruyemişler serbesttir.