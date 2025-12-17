Çok sağlıklı ve formdaydı ama enerji içecekleri yüzünden felç geçirdi! Sekiz yıl sonra bile tamamen iyileşemedi

Haberin Devamı

Sol tarafında güçsüzlük ve uyuşma, yürüme, yutma ve konuşma güçlüğü şikayetleri ile hastaneye giden 54 yaşındaki adamın tansiyonu da çok yüksekti.

Nottingham Üniversitesi Hastaneleri NHS Vakfı'nda danışman hekim olan Dr. Sunil Munshi, "Tansiyonu çok yüksekti, yaklaşık 254'e 150 milimetre idi. Ancak ona baktığınızda bunu asla bilemezdiniz, çünkü çok sağlıklı görünüyordu. Bu yüzden hipertansiyona sessiz katil diyoruz" dedi.

Yetişkinler için normal tansiyon 120'ye 80 mm HG'nin (milimetre cıva) altındadır. 180'e 120 veya daha yüksek tansiyon, acil tıbbi bakım gerektiren bir tıbbi kriz olarak kabul edilir.

Munshi, "Sol tarafı uyuşmuştu ve taramalar beynin daha derin kısmında, talamusta bir inme geçirdiğini gösterdi. Bu da dengesizliği açıklıyordu. Hastaneye yatırıldı ve tansiyonu 170'e düşene kadar beş farklı ilaçla tedavi ettik” bilgisini verdi.

Her gün sekiz kutu enerji içeceği içiyordu

Eve döndükten sonra, adamın tansiyonu sayısız ilaca rağmen yükselmeye devam etti ve 220'ye ulaştı. Munshi ve ekibi haftalarca cevap aradı, kapsamlı testler yaptı ancak sonuç olumsuz çıktı. Sonra bir gün adam Munshi'ye enerji içeceği alışkanlığından bahsetti.

İşinde uyanık kalabilmek için her gün sekiz adet oldukça etkili enerji içeceği tüketiyordu; gün içinde dört farklı saatte iki kutu. İçeceklerin her biri 160 miligram kafein içeriyordu.

Birdenbire teşhis netleşti.

Nottingham Üniversitesi Hastaneleri NHS Vakfı'nda asistan doktor olan Dr. Martha Coyle, bazı enerji içeceklerinin, çaydaki 30 miligrama ve kahvedeki 90 miligrama kıyasla, 500 miligrama kadar kafein içerebileceğini söyledi, “Birleşik Krallık'ta, kılavuzlar günde 400 miligram kafein yani iki ila dört fincan arasında kahve öneriyor. Bu beyefendi, bu miktarın üç katı olan 1.200 ila 1.300 miligram tüketiyordu” dedi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi de günde en fazla 400 miligram kafein öneriyor.

Normalde enerji içeceklerinin yaklaşık 250 cc'sinde 2 adet espresso veya Türk kahvesine eşdeğer kafein bulunur. Kafeinin toksik dozu kişiden kişiye değişmekle beraber 200 miligram civarındadır. Bir espressoda da 60 miligram civarında kafein bulunur. Yani aslında bütün gün en fazla alınabilecek dozun %60'ını, 70'ini bir tane enerji içeceğiyle almış oluyoruz. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Özdemir

Enerji içeceğini bıraktı, tansiyonu normale döndü ama inmenin izi kaldı

Enerji içeceği tüketimini bıraktıktan sadece haftalar sonra, adamın tansiyonu normale döndü. Bugün, olayın üzerinden yıllar geçmesine rağmen sağlıklı, ancak hala inmesinin sonuçlarıyla yaşıyor.

“Açıkçası enerji içecekleri içmenin bana ne gibi tehlikeler yarattığının farkında değildim" diyen adam, aradan sekiz yıl geçmesine rağmen hala sol el tarafında ve parmaklarda, ayakta ve ayak parmaklarında uyuşukluk yaşıyor.





Malzemelerin bir araya gelmesi 'kaosa yol açıyor'

Munshi'ye göre, sorun sadece yüksek kafein seviyeleri değil. Günümüzün enerji içecekleri ayrıca taurin gibi kan basıncını yükselten bileşenler de içeriyor.

Kafein ve taurin içeren enerji içecekleri, yalnızca kafein içerenlere kıyasla kan basıncını önemli ölçüde yükseltiyor. Ayrıca yüksek miktarda glikoz içeriyorlar. Şeker, diyabette kan damarlarına zarar veriyor ve bu da kalp hasarına yol açıyor.

Araştırmaya göre, enerji içecekleri genellikle metabolizmayı etkileyen ginseng ve kahve çekirdeğinden iki kat daha fazla kafein içerdiği düşünülen guarana bitkisini de içeriyor. Coyle'un belirttiğine göre, kakaoda bulunan teofilin ve çayda bulunan teobromin gibi daha hafif uyarıcılar da sıklıkla dahil ediliyor.

Munshi, bu tür enerji içeceklerinin kardiyak aritmilere, kan damarlarını kaplayan doku olan endotele zarar vermeye ve kan trombositlerini agrege etmeye (topaklaştırmaya) neden olabileceğini söyledi ve şu bilgileri verdi:

"Tıbbi literatür enerji içeceklerinin zararlarına dair örneklerle dolu. Bu nedenle bu vaka şaşırtıcı olsa da münferit bir olay değil. Düzensiz kalp ritmi, bizim atriyal fibrilasyon dediğimiz durumu geliştiren başka hastalar gördük. Örneğin başka bir hasta beyinde hücre içi kanama geliştirirken, bir diğeri kan pıhtısı nedeniyle beyinde inme geçirdi."

Daha tehlikeli ve güçlü hale geldiler

Munshi, doktorların enerji içeceklerinin etkisi hakkında daha fazla farkındalık geliştirmesi ve düzenli kontroller sırasında kullanımını sorması gerektiğine inanıyor. Özellikle insanlar daha genç yaşta kardiyovasküler problemler veya inme sebepli hastaneye geldiklerinde, bu içeceklerin kullanımı hakkında sorular sormak büyük önem taşıyor.

Munshi, “Bu içeceklerin doğası değişiyor. Giderek daha tehlikeli ve daha güçlü hale geldiler. Enerji içeceği satışlarının ve genellikle daha genç yaşları hedef alan reklam kampanyalarının daha fazla düzenlenmesini öneriyoruz” dedi.

16 yaşındaki gencin ölümüne neden olmuştu

Kasım ayının başında enerji içeceği ve içkiyi karıştırıp içen 16 yaşındaki genç fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

Kardiyoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Emrah Özdemir, “Enerji içeceklerinin alımıyla alakalı yapılan birçok bilimsel çalışmada bu içeceklerin sık ve yüksek miktarda tüketilmesiyle beraber tüketen kişilerde stres, agresif davranışlar, içecekle beraber alkol ve sigara kullanımında artış, hipertansiyon, şeker hastalığı riskinde artış ve uyku kalitesinin bozulması sıkça görülmüştür” dedi ve ekledi:

“Bu içecekler içildiğinde kişide fiziksel ve mental performansta bir artış gözlenir. Buna bağlı olarak asabiyet, anksiyete, uyku bozuklukları, titremeler, vücudu haddinden fazla yormaya bağlı olarak belli başlı risk faktörleri de varsa kalp krizlerine kadar giden bir süreç işleyebilir.”