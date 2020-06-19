Çoğu kişi aynı sorunu yaşıyor! Peki sebebi nedir?

Diz ağrısı lateral ya medial olarak ortaya çıkabilir, önde veya arkada ve tek taraflı veya iki taraflı olabilir. Her iki durumda da, diz ağrınızın yeri neyin yanlış gidebileceğine dair ipuçları verebilir.



Yanal diz ağrısı, dizinizin dış kısmındaki ağrıya işaret eder. Lateral (dışyan) diz ağrısının en önemli 3 nedeni;



1. LCL (dış yan bağ) yaralanması



Dizinizin dış kısmındaki ağrının en yaygın nedenleri arasında, lateral kollateral bağın (LCL) yaralanması dahil olmak üzere lateral kıkırdak yaralanmaları bulunur. LCL yaralanmalarının ana nedeni, dizinizin içine ani bir etki veya travmadır, bu da bir mücadele veya ani dönme hareketi sırasında ortaya çıkabilir. Bu, LCL'nizin bulunduğu dizinizin dışına baskı uygulanmasına ve gerilmesine veya yırtılmasına neden olur. LCL yaralanması tipik olarak lateral diz ağrısı, şişme, morarma, sertlik ve dizinizin instabilitesi ile sonuçlanır.



2. Iliotibial band sendromu (ITBS)



Iliotibial band sendromu (ITBS), dış diz ağrısına neden olan uzun mesafe koşucuları ve bisikletçiler arasında çok yaygın ve nadiren inatçı bir diz yaralanmasıdır. Tipik olarak, bu diz ağrısı ve iltihabı yavaş yavaş ortaya çıkar ve tahriş edici aktivitelere katıldığınız zaman belirginleşen bir ağrıdır.



3. Yan menisküs yırtığı



Yanal menisküs yırtığı, genellikle dizinizin ani bir kuvvetle zorlanmasından veya bükülmesinden kaynaklanan başka bir yaralanmadır, ancak dejeneratif menisküs hastalığı doğal yaşlanma sürecinden dolayı da ortaya çıkabilir. Lateral diz ağrısının yanı sıra lateral menisküsünüzde yaralanma, dizinizin şişmesine, instabilitesine veya kilitlenmesine neden olabilir. Lateral menisküs yırtığınız varsa dizinizi düzeltmek de zor olabilir.



En yaygın medial diz ağrısı yaralanmaları nelerdir?



Medial diz ağrısı, dizinizin iç tarafında meydana gelen ağrıdır. İç diz ağrısı, MCL yaralanmaları, medial menisküs yırtıkları ve daha fazlası dahil olmak üzere bir dizi sorundan kaynaklanabilir



- MCL (iç yan bağ) yaralanması: Medial kollateral bağ (MCL) burkulması veya yırtılması, iç taraf diz ağrısının en yaygın nedenlerinden biridir. Bu bağ diz ekleminizin içine doğru ilerler ve dizinizin iç kısmını stabilize etmeye yardımcı olur. MCL yaralanmaları tipik olarak dış dizinizde kötü bir kayarak düşme gibi doğrudan bir kuvvet uygulandığında ortaya çıkar. Bu, iç bağınızı aşırı gerebilir veya hatta yırtabilir. Medial diz ağrısının yanı sıra, MCL'nizde tam veya kısmi bir yırtık varsa, muhtemelen dizinizin şişmesi, çekilmesi veya kilitlenmesi ve instabilite hissi yaşanır.



- Medial menisküs yırtığı: Lateral menisküsünüze benzer şekilde, medial menisküsünüz de benzer nedenlerden dolayı yırtılabilir, aynı belirtilerle sonuçlanabilir, ancak ağrınız eklem dışında değil haha çok dizinizin içinde olacaktır.



- Pes anserine bursit: Pes anserine bursit, MCL in alt kısmında, tibiaya bağlandığı sürtünmeyi azaltmaya yardımcı olan küçük, sıvı dolu bir torba olan bursit iltihaplanmasıdır. Bursit tahriş olduğunda ve aşırı kullanım nedeniyle çok fazla sıvı ürettiğinde oluşur, bu da şişmeye ve ön medial (ön iç yan) dizinize baskı yapmasına neden olur.



- Medial plika tahrişi: Medial plika, eklem iç yüzeyinin veya dizinizin medial (içyan) kısmını kaplayan sinovyal dokunun çok ince kıvrımlarıdır. Dizinizin tekrarlayan esnemesi ve uzaması nedeniyle bu alan iltihaplandığında, plika dokuları kalınlaşır, kalınlaşmış plikalar uyluk kemiğiniz ile diz kapağınız arasında sıkışmaya daha yatkın hale gelir. Plika tahrişi genellikle donuk veya ağrılı medial diz ağrısının yanı sıra dizinizde ve krepitasyona (çatlama hissi / gürültü) çekme veya kilitleme hissine neden olur.

Ön diz ağrısı neden olur?



Dizinizin ön (ön) kısmında bulunan ağrı, yer değiştirmiş veya yanlış hareket eden patella, sert ve kısalmış diz ön grup kasları, egzersizlerin abartılması veya kas dengesizlikleri gibi sorunlardan kaynaklanabilir. En sık olarak, ön diz ağrısı diz kapağı (patella) ve patella tendonundaki sorunlardan kaynaklanır.



Patellofemoral ağrı sendromu: Yaygın olarak koşucu dizi, kondromalazi patella veya alt diz ağrısı olarak adlandırılan patellofemoral ağrı sendromu (PFPS), diz kapağınızın (patella) önünde bulunan ağrıyı tanımlamak için kullanılan genel bir terimdir. Diz kapağı temas ettiği ve uyluk kemiğine (uyluk kemiği) sürtünürken ortaya çıkan çok yaygın bir koşu ve aşırı kullanım sonucu ortaya çıkan diz zorlanmasıdır. Bazı egzersizler ve özel dizlikler diz kapağınızı stabilize etmeye, patellofemoral ağrıyı hafifletmeye ve daha fazla hasara neden olabilecek hareketlere karşı korumaya yardımcı olabilir.



Jumper diz (patellar tendinit, zıplayıcı dizi): Daha bilimsel olarak patellar tendinit olarak bilinen Jumper's dizi, dizinizin hemen önünde, diz kapağınızın hemen altında bulunan nispeten yaygın bir başka ağrı kaynağıdır. Bu durum adını genellikle zorlanma ile ilişkili aktivitelerden alır. Daha spesifik olarak, patellar tendinit, patellar tendonun aşırı kullanımı ve aşırı gerilmesinden kaynaklanır, bu durum tedavi edilmezse ağrılı iltihaplanma, krepitasyon (sürtünme sesi) ve sertliğe neden olur. Jumper's dizi / patellar tendinitle ilişkili ağrıyı ve şişmeyi hafifletmek için tasarlanmış bir dizlikler ve destekler vardır. Quadriseps kaslarını uzatmaya yönelik tedaviler ve PRP işe yarayabilir.



Posterior (arka) diz ağrısı: Posterior diz ağrısı, diz kapağınızın arkasında (popliteal bölge) bulunan ağrı anlamına gelir. Diz ağrısı daha çok kendini dizinizin ön, medial ve lateral yönünde ve daha az sıklıkla dizinizin arka tarafında gösterir.



Biseps Femoris Tendiniti: Biseps femoris tendiniti (hamstring tendiniti) muhtemelen dizinizin arkasındaki en yaygın aşırı kullanım hasarıdır. Biseps femoris tendiniti ile ilişkili hassas bölge, dizinizin dış arka tarafındadır.

Baker kisti: Baker kisti veya popliteal kist, dizinizin arkasında belirgin bir şişliktir. Genellikle diz ekleminizdeki artrit veya kıkırdak yırtığı gibi bir sorundan kaynaklanır. Çoğu zaman tedaviye gerek yoktur, kistin boşaltılması ve dizin bandajlanması çoğu zaman yeterlidir. Nadiren cerrahi müdahele gerekebilir.



Posterior diz ağrısının diğer nedenleri şunlardır:

• Biseps femoris tendiniti (hamstring yaralanması)

• Gastroknemius kas tendinit (baldır kası şişmesi)

• Tenisçi ayağı



