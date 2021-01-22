Çocuklarla kaliteli zaman nasıl yaratılır?

Kaliteli zaman geçirmek için çeşitli etkinlik önerileri olan pek çok web sitesi, sosyal medya hesapları ve bloglar zaten mevcut. Bu sebeple sizlere etkinlik önerisinde bulunmaktansa birlikte ‘neden kaliteli zaman yaratmalıyız, bunu nasıl yapabiliriz?’ sorgulamak isterim. Şunu unutmamak gerek: Ne yaptığınız, ne sürede yaptığınız değil, yaptıklarınızdan birlikte zevk alıp almadığınız önemli. Öncelikle yaptığınız etkinlik veya eylemden sizin de keyif almanız çok önemli. Bu yüzden hep sizin de keyif alacağınız etkinlikleri seçmenizi önerebilirim. Bakın o zaman ne kadar yorgun olursanız olun istekle yaptığınız için bu his çocuğunuza da geçecektir.

Bir de her çocuğun mizacının farklı olduğunu unutmayalım. Bunun pek tabii ki bilimsel açıklamaları da var. Hepimizin güçlü olan nörogelişimsel alanları farklı, kimimizin hafızası, kimimizin eleştirel düşünme becerisi, kiminizin de ardışık sıralama becerisi. Zaten tüm bunlar bizim müziğe, matematiğe ve diğer disiplinlere olan ilgimizi ve başarımızı da etkiliyor.

Tabii ki ebeveyn olarak çocuğumuzun tüm alanlarını geliştirmek arzusundayız ama şunu bilmeliyiz ki bizim öncelikli görevimiz çocuğumuzla sıcak, açık ve güvenilir bir bağ kurmak. Bu yüzden öncelikle bizler nelerden keyif alıyorsak bunu sorgulamalıyız ve çocuğumuzun keyif aldığı ilgili olduğu alanlarda vakit geçirmeye gayret etmeliyiz. O zaman çocuğumuz onunla gerçekten ilgilendiğimizi, nelerden hoşlandığını önemsediğimizi anladığı için iletişim kanalı daha da açılacaktır.

Çocuğun gelişiminde baba ile kurulan bağ da çok önemli. Bu sebeple yalnız annelerin değil babaların da doğumundan itibaren kaliteli zaman geçirmeyi önemsemesi gerekiyor. Yineleyeceğim, çocuğunuza illaki kitap okumak, onunla birlikte kutu oyunu oynamak zorunda değilsiniz. Örneğin bir ebeveyn çocuğuna kitap okurken diyalog kuramıyor, etkileşimli bir şekilde okumuyor veya en önemlisi o andan keyif almıyorsa kesinlikle zorlamamak gerekir, ebeveynin zevk aldığı şeyler nelerse çocuğuyla onları yapması daha verimli olacaktır. Belki camdan dışarıya bakıp birlikte sokaktan geçen kedileri saymak bile olabilir...

Beceri geliştirmenin öneminin pek çok ebeveyn farkında. Bu farkındalıkla da eğitici oyunlar araştırıp, çocuklarımızın gelişimleri için bunları uygulamaya istekli olmamız çok doğal ancak şunu unutmamalıyız; biz öğretmen değiliz ve pek çok iyi okul zaten bu becerileri geliştirmeye yönelik çalışmalar yapıyor. Bizim önceliğiniz çocuğumuzla sıcak ve keyifli zaman geçirmek olmalı. Bu esnada eğer çocuğumuzun ve bizim hoşumuza giden etkinlikler olursa çok güzel... Ama etkinlikten etkinliğe koşup, bunları takip etmek için kendimizi yormak, bulamadığımızda ise kendimizi yetersiz hissetmek de doğru bir yol olmaz.

Bir diğer önemli unsur ise bu kaliteli zamanların zamanlamasına da çocuğunuzla birlikte karar vermek. Sizin işlerinizi tamamlayıp, ‘tamam şimdi hadi birlikte vakit geçirelim’ dediğiniz zaman belki de çocuğunuzun ilgisinin başka bir yerde olduğu bir zaman olabilir. Bunun için en iyi çözüm rutin zaman dilimleri belirlemek veya önceden çocuğunuza sormak olabilir. Örneğin her gece yatmadan önce, akşam yemeğinden hemen sonra gibi... Önemli olan karşılıklı el sıkışmak ve çocuğunuzun her alanda fikrini alarak, onun düşüncesini ve duygularını önemsediğinizi hissettirmek.

Kaliteli zaman geçirmenin en önemli sebebi aslında çocuğun ve sizin ihtiyacı olan sağlam duygusal bağı kurmak. Bunun için sıcak bir ilgi göstermek de çok önemli. İçten bir sarılma, kucaklama ve öpmenin yarattığı hislerin yeri doldurulamaz. Zor ve yoğun bir günün sonunda neşeli ve coşkulu olamayabilirsiniz ama her şeyi çocuğunuzla sizin dışında bırakıp, 5-10 saniyelik sıcak bir sarılma hem size hem de çocuğunuza çok iyi gelecektir.

Yapılan pek çok araştırmada çocuklarımızla yaşadığımız gerçek yaşam deneyimlerinin onların mutlu, heyecanlı ve keyifli zaman geçirmelerini ve onlara kalıcı mutlu hatıralar bıraktığını gösteriyor. Örneğin; birlikte bir şeyler tamir etmek, çiçek dikmek, tatil yapmak, kamp yapmak, yeni bir şeyler keşfetmek vb.

Son olarak, çocuklarımızın da yorgun, isteksiz, olumsuz hislerle geçirdiği zamanlar olabildiğini kabul edip, o zamanlarda birlikte aktivite yapmak için ısrarcı olmayıp, onlara alan yaratmamız gerektiğini de hatırlamamız gerekir.

Kısaca hem sizlerin hem de çocuklarınızın yapmaktan keyif aldığı şeyleri sorgulamanız ve keşfetmeniz, kaliteli zamanın ‘sizin ailenizin’ özelinde doğru cevaplara varmanız için en güvenilir yol olacağını hatırlatmak isterim.