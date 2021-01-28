Çocuklarla güvenli seyahat etmenin yolları

Çocuklarla seyahat etmenin zorluğunu tüm ebeveynler bilir. Özellikle de bu seyahat yalnızsa oldukça zorlu olabilir. Sürekli hareket halinde olan çocukları uçak, araba ya da otobüs gibi ulaşım araçlarında tutmak için bazı ipuçlarına ihtiyacınız olabilir.

Uçakla seyahatte güvenlik

Çocuklara, güvenlik taraması için çıkarması kolay ayakkabılar ve kıyafetler giydirin.

Havalimanına gelmeden önce çocuklarınızla güvenlik taraması süreci hakkında konuşun. Onlara, çantaların makineye konması gerektiğini ve diğer uçtan çıkıp kendilerine iade edileceğini bildirin.

Şaka yapmak için tehditlerde bulunmanın yasalara aykırı olduğu gerçeğini tartışın. "Çantamda bomba var." Şaka yoluyla yapılan tehditler tüm aileyi geciktirebilir.

Her çocuğun bir koltuğa sahip olması gerektiğini unutmayın.

Çocuğunuzun uçuş sırasında meşgul olması için bir çanta dolusu oyuncak ve atıştırmalık alın.

İniş sırasında kulak ağrısını azaltmak için, bebeğinizi emzirmeye veya bir biberonu emmeye teşvik edin. Daha büyük çocuklar sakız çiğnemeyi veya pipetle sıvı içmeyi deneyebilirler.

Ellerinizi sık sık yıkayın ve seyahat sırasında hastalıkları önlemek için el yıkama jeli ve dezenfektan mendil getirmeyi unutmayın.

Bir bebekle uçmadan önce mutlaka çocuk doktorunuza danışın.

Bir kulak enfeksiyonu olayından sonraki 2 hafta içinde uçuyorsanız çocuk doktorunuza danışın.

Araba ile seyahatte güvenlik

Bebekler ve küçük çocuklar için daima bir araba koltuğu kullanın.

Çocukların uygun araba koltuğunu kullandığınızdan emin olun. Sürücü siz veya eşiniz hiç fark etmez, aceleniz olmadığını bildirin.

Araç kiralama şirketlerinin çoğu, kendinizinkini getiremiyorsanız, bir araba koltuğu ayarlayabilir. Ancak, sınırlı sayıda koltuk seçeneğine sahip olabilirler. Sağladıkları koltuğun çocuğunuzun bedenine ve yaşına uygun olup olmadığını, iyi durumda göründüğünü kontrol edin.

Aracın emniyet kemeri tam olarak oturana kadar yükseltici koltuğun kullanılması gerekir.

Tüm çocuklar araçların arka koltuğunda oturmalı. Kısa bir yolculuk bile olsa bu kuralı ihlal etmemeye özen gösterin.

Çocuklar uzun bir yolculuğa çıktıklarında genellikle huzursuz veya sinirli hale gelirler. Yol boyunca ilginç yerleri işaret ederek ve birlikte şarkı söylemek için yumuşak, hafif oyuncaklar ile onları meşgul edin.

Kendinize ve çocuğunuza her iki saatte dinlenme molası verin. Çok uzun süre araç kullanmak tehlikeli olabilir.

Çocuğunuzu bir dakika bile olsa arabada asla yalnız bırakmayın. Arabanın içindeki sıcaklıklar dakikalar içinde ölümcül seviyelere ulaşabilir.