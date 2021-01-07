Çocuklarla evde yapılabilecek keyifli deneyler
Evde daha çok vakit geçirdiğimiz bugünlerde çocuklarınızla birlikte deneyler yapıp bilimle haşır neşir olmalarını sağlayabilirsiniz. Bu deneyler sayesinde sorgulayan bireyler yetişir ve çocuklar araştırma yapma alışkanlığı da kazanırlar. İşte çocukları birer bilim insanı olmaya yönlendirecek basit deneyler…
Yanmayan balon
Malzemeler
1 tane balon
Kibrit
Su
1 tane mum
Yapılışı
Balonu havayla doldurun. Mumu yakın ve balonu üzerinde tutun. Alev balonu patlatacaktır. İkinci olarak ise balonu suyla doldurun. Yine mumu yakın ve su dolu balonu üzerine koyun. Bu seferde ise balonun alevin sıcaklığına dayanabildiğine şahit olacaksınız. Balonun içindeki su mum tarafından dışarı verilen sıcaklığı emer, balonun kendi malzemesi yanmadığı için de patlamaz.
Margarin deneyi
Malzemeler
Margarin
Buzlu su
Eldiven
Yapılışı
İlk olarak çocuğunuzun elini eldivensiz bir şekilde birkaç saniye suya sokun, suyun soğukluğunu fark etsin. Ardından eldiveni giydirin ve bir parça margarini eline bulayın. Sonra tekrar elini soğuk suya sokmasını sağlayın. Bu kez eli üşümeyecektir, yağ tabakası sayesinde elinin üşümediğine şahit olacaktır.
Batan mandalina deneyi
Malzemeler
2 adet mandalina (1 adet soyulmuş, 1 adet soyulmamış)
Yapılışı
İki tane kavanoz alın. İkisinin de içini suyla doldurun. Soyulmuş ve soyulmamış mandalinaları ayrı kavanozları atın. Soyulmuş olan dibe çökerken kabuklu mandalina suyun yüzeyinde kalacaktır. Mandalinanın kabuklarındaki kabarcıklara hava boşluğu dolar ve yüzeyde kalır. Soyulmuş mandalina ise dibe kolayca batar.
Sızdırmaz poşet deneyi
Malzemeler
Saklama poşeti
Kurşun kalem
Yapılışı
Kilitlenebilen poşetin yarısını suyla doldurun. Kurşun kalemi poşetin su dolu kısmından sokup çıkarın. Çocuğunuz çok şaşıracak ama görecek ki poşetten asla su sızmayacak. Nedeni, poşetin esnek molekül zincirlerinden yapılmış olmasıdır. Kalemi geçirdiğinizde bu moleküller önce dağılacak, sonra kalemin etrafını saracaklar, böylece suyun sızması da engellenmiş olacak.
Not: Yanıcı materyaller içeren bu deneylerden bazıları ebeveyn gözetiminde yapılmalıdır.
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