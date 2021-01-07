Çocuklarla evde yapılabilecek keyifli deneyler

Yanmayan balon

Malzemeler

1 tane balon

Kibrit

Su

1 tane mum

Yapılışı

Balonu havayla doldurun. Mumu yakın ve balonu üzerinde tutun. Alev balonu patlatacaktır. İkinci olarak ise balonu suyla doldurun. Yine mumu yakın ve su dolu balonu üzerine koyun. Bu seferde ise balonun alevin sıcaklığına dayanabildiğine şahit olacaksınız. Balonun içindeki su mum tarafından dışarı verilen sıcaklığı emer, balonun kendi malzemesi yanmadığı için de patlamaz.

Margarin deneyi

Malzemeler

Margarin

Buzlu su

Eldiven

Yapılışı

İlk olarak çocuğunuzun elini eldivensiz bir şekilde birkaç saniye suya sokun, suyun soğukluğunu fark etsin. Ardından eldiveni giydirin ve bir parça margarini eline bulayın. Sonra tekrar elini soğuk suya sokmasını sağlayın. Bu kez eli üşümeyecektir, yağ tabakası sayesinde elinin üşümediğine şahit olacaktır.

Batan mandalina deneyi

Malzemeler

2 adet mandalina (1 adet soyulmuş, 1 adet soyulmamış)

Yapılışı

İki tane kavanoz alın. İkisinin de içini suyla doldurun. Soyulmuş ve soyulmamış mandalinaları ayrı kavanozları atın. Soyulmuş olan dibe çökerken kabuklu mandalina suyun yüzeyinde kalacaktır. Mandalinanın kabuklarındaki kabarcıklara hava boşluğu dolar ve yüzeyde kalır. Soyulmuş mandalina ise dibe kolayca batar.

Sızdırmaz poşet deneyi

Malzemeler

Saklama poşeti

Kurşun kalem

Yapılışı

Kilitlenebilen poşetin yarısını suyla doldurun. Kurşun kalemi poşetin su dolu kısmından sokup çıkarın. Çocuğunuz çok şaşıracak ama görecek ki poşetten asla su sızmayacak. Nedeni, poşetin esnek molekül zincirlerinden yapılmış olmasıdır. Kalemi geçirdiğinizde bu moleküller önce dağılacak, sonra kalemin etrafını saracaklar, böylece suyun sızması da engellenmiş olacak.

Not: Yanıcı materyaller içeren bu deneylerden bazıları ebeveyn gözetiminde yapılmalıdır.