Çocuklarla evde ne yapmalı?

Koronavirüs salgını, büyüklerin olduğu kadar çocukların hayatını da her geçen gün kısıtlamaya devam ediyor. Uzaktan eğitim süresinin de uzatılmasıyla birlikte evde geçirilen sürelerin artmasıyla çocuklar da bunalmaya, sıkılmaya başlıyor. Peki bu dönemde çocuklarla neler yapılabilir? Ebeveynler nasıl çözümler bulabilir? Bu sorunun yanıtını Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Ertekin veriyor. Uzaktan eğitime devam edildiği için okulu merkezde tutmanın önemli olduğunu belirten Psk. Ertekin, okul düzenini bozmadan ders çalışma rutininin sürdürülmesi gerektiğini söylüyor. Ebeveynlerin çocukların okul dışı zamanda evde nasıl zaman geçireceklerine dair planlama yapabileceklerini, hatta bir liste hazırlayabileceğini anlatan Psk. Ertekin, “Bu listeyi hazırlarken öncelikle çocuğunuzun yaş grubuna uygun aktiviteler seçilmeli. Çocuğun yaşı ne olursa olsun cep telefonu, tablet, bilgisayar, televizyon başında geçirilecek süre sınırlandırılmalı. Çocuğunuz bu zamanın dolduğunun farkına varmayabilir ama siz bu zamanı kontrol ederek plana uyularak hareket edildiğini de çocuğa göstermelisiniz” diyor.

Çocuğunuza yaşına uygun sorumluluklar verin



Bu dönemde çocuklarla farkı aktiviteler yapılabileceğini hatırlatan Psk. Ertekin, bu aktiviteleri şöyle özetliyor: “Çocuğun yaşına uygun yapbozlar, maketler alabilir, bunları çocuğunuzla birlikte yapabilirsiniz. Tüm aile birlikte kutu oyunları oynayabilirsiniz. Eğer çocuğun yaşı buna uygun değilse boyama saatleri düzenleyebilir, birlikte keyifle resim yapabilirsiniz. Bütün bunlar hem çocuğun kaliteli zaman geçirmesini hem de yaratıcı düşünme becerisini artırır. Kendinizi bu aktivitelerle sınırlamanıza da gerek yok. Ev içinde çocuğunuza yaşına uygun, küçük sorumluluklar verebilirsiniz. Örneğin; kendi odasını toplamak, kıyafetlerini katlayıp dolabına yerleştirmek, sofranın kurulmasına yardım etmek, mutfakta yapabileceği kolay tarifleri denemek… Bunları birlikte yaptığınızda paylaşımlarınız artacak, daha da yakınlaşacaksınız.”

Kitap okumayı da es geçmeyin



Birçok ebeveyn çocuklarının kitap okumasını istiyor. Ancak bunun için çocuklarına rol model olmaları gerektiğini unutuyor. Uzman Klinik Psikolog Tuğçe Ertekin, kitap okumanın da mutlaka plana dahil edilmesini ama ebeveynlerin bunu çocuklarıyla birlikte yapmasını öneriyor. “Özellikle kitap okumayı sevmeyen çocuklar için okuma saatlerinin ebeveynlerle birlikte geçirilmesi, ebeveyninde çocuğunun yanında kitap okuması fayda sağlar” diyen Psk. Ertekin, evde yapılacak etkinliklere tüm aile fertlerinin katılmasının çocuklar için hem daha keyifli hem de daha öğretici olacağının altını çiziyor.