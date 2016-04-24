Çocuklarla birlikte yapılabilecek tarifler

Sömestir tatilinde çocuklarınızla birlikte enfes tarifler hazırlamaya ne dersiniz? Bu uğraş hem onların el becerilerini artıracak hem de yaratıcılıklarını geliştirecek. İşte, birlikte keyifle hazırlayabileceğiniz pratik yemek tarifleri…

SEBZELİ KÖFTE

Malzemeler

10 gr. kabak

10 gr. kereviz

10 gr. patlıcan

10 gr. havuç

1/2 dal taze soğan

4-5 dal maydanoz

4-5 dal dereotu

1 adet yumurta

1 ActiFry kaşığı su

1 ActiFry kaşığı toz parmesan

1 tutam kimyon

1 tutam pulbiber

1/4 ActiFry kaşığı tuz

90 gr. galeta unu

1/2 ActiFry kaşığı zeytinyağı

Hazırlanışı

Kabak, havuç, kereviz, patlıcan ve taze soğanı küçük küpler halinde doğrayın. Maydanoz ve dereotunu ince ince kıyın.

Yumurta, su ve zeytinyağı hariç bütün malzemeyi bir kapta karıştırıp harmanlayın. Ardından yumurta ve suyu ilave edip yoğurun. Elinizle yuvarlayarak karışımdan küçük toplar yapın ve derin dondurucuda 20 dakika dinlendirin.

Pişirme haznesine zeytinyağını koyup ActiFry’ı çalıştırın. 2 dakika sonra köfteleri ilave edin ve 10 dakika pişirin.

Bu tarifte parmesan peyniri yerine beyaz peynir de kullanabilirsiniz. Baharatları damak tadınıza göre çeşitlendirebilirsiniz.

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SOSİS KIZARTMASI

Malzemeler

4 adet sosis

1/2 ActiFry kaşığı sıvı yağ

Hazırlanışı

Sosisleri 3 parçaya bölün ve uçlarından artı şeklinde kesikler atın.

Pişirme haznesine sıvı yağı koyup ActiFry’ı çalıştırın. 2 dakika sonra sosisleri ilave edip 5 dakika kızartın.

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TAVUK KANAT

Malzemeler

1.5 kg. tavuk kanat

1 tutam kırmızı toz biber

1/2 ActiFry kaşığı soya sos

1 ActiFry kaşığı su

1 ActiFry kaşığı zeytinyağı

1/4 ActiFry kaşığı biber salçası

1/2 ActiFry kaşığı tuz

1 tutam karabiber

Hazırlanışı

Tavuk kanatlarını zeytinyağı ve tuz ile iyice karıştırın. ActiFry’ı çalıştırın; 2 dakika sonra tavuk kanatlarını pişirme haznesine koyun ve 25 dakika pişirin.

Kırmızı toz biber, soya sos, su ve biber salçasını karıştırıp sos hazırlayın. Tuz ve karabiber ile tatlandırın.

Hazırladığınız sosu ActiFry’ın pişirme haznesine ekleyip 5 dakika daha pişirin.

ActiFry’da hazırladığınız patates kızartması ile servis yapabilirsiniz.

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PEYNİRLİ DEREOTLU BÖREK

Malzemeler

1 adet yufka

150 gr. lor peyniri

1/2 ActiFry kaşığı dereotu (ince doğranmış)

1 adet yumurta sarısı

1 adet yumurta beyazı

1 ActiFry kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber

Hazırlanışı

Börek harcı için lor peyniri, dereotu, yumurta sarısı, tuz ve karabiberi bir karıştırma kabında ezerek karıştırın.

Yufkayı ortadan ikiye bölüp 5 cm. kalınlığında ve 10-15 cm. uzunluğunda şeritler halinde kesin. Yufkaların uç kısmına 1 tatlı kaşığı peynirli harç koyun. Üçgen şeklinde sararak yufkanın en sonuna doğru gelin. Kapatmadan önce yufkanın ucuna fırça ile yumurta beyazı sürüp yapıştırın. Derin dondurucuda en az 1 saat dinlendirin.

Pişirme haznesine sıvı yağı koyup ActiFry’ı çalıştırın. 2 dakika sonra porsiyonlar halinde börekleri ilave edip 10 dakika pişirin.

Böreklerin açılmaması için bir seferde maksimum 8 adet börek pişirmenizi tavsiye ediyoruz. Böreğin harcını çeşitlendirerek farklı tarifler de yaratabilirsiniz.



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BİSKÜVİ TOPLARI

Malzemeler

1 paket petibör bisküvi

1 – 1,5 adet muz

20 gr çikolatalı fındık ezmesi

20 gr Hindistan cevizi



Hazırlanışı



Bisküvi topları yapmak için önce burçak büsküvileri rondodon geçirin. Daha sonra soyduğunuz muzları ve çikolatalı fındık ezmesini rondoya ilave edin ve büsküvilerle birlikte tekrar rondodan geçirin. Hazırladığınız karışımdan küçük toplar alarak elinizle yuvarlayın. Hindistancevizi rendesine bulayın. Büsküvi toplarınız hazır.



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ALACA KEK

Malzemeler

240gr un

240gr şeker

4 adet yumurta

240gr tereyağı

12gr kabartma tozu

5gr tuz

1 paket şekerli vanilin

20gr kakao



Hazırlanışı

Tefal Alman Kek Kalıbı ile alaca kek yapmak için önce tereyağı ve şekeri mikserde krema kıvamına gelene kadar çırparak kabartın. Yumurtaları birer birer karışıma ekleyerek çırpmaya devam edin. Başka bir kapta un, tuz, vanilya ve kabartma tozu harmanlayın.. Unlu karışımı yumurtalı karışıma ekleyin ve karıştırın. Karışımın 1/3’nü başka bir kaba ayrıp içine eleyerek kakao ekleyin ve karıştırın. Tefal Alman Kek kalıbını yağlayın ve unlayın. Kalıba bir miktar sade karışımdan bir miktar kakaolu karışımdan koyarak alacalı bir görünüm elde edin. Önceden ısıtılmış 170 derecelik fırında yaklaşık 1 saat pişirin. Keki kalptan çıkarın.



ÇOCUKLARINIZ BU TATLININ GÖRÜNTÜSÜNE BAYILACAKLAR. ALACA KEKİN TARİFİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

SICAK MEYVE SALATASI

Malzemeler



Kıtırlar için:

100 gr. un

67 gr. tereyağı

33 gr. şeker

Meyveler için:

1/2 adet elma

1/2 adet armut

1 adet muz

1 adet portakal

1adet kivi

1 ActiFry kaşığı tereyağı

1 ActiFry kaşığı şeker

Hazırlanışı

Kıtırlar için: Un ve küp küp kesilmiş soğuk tereyağını parmaklarınızın ucu ile ovalayarak kırıntı haline getirin. Şekeri ilave edip aynı şekilde karıştırın. ActiFry’ı çalıştırıp 2 dakika ısınması için bekleyin. Ardından unlu karışımı ilave edip 12 dakika kavurun. Bir kenarda soğumaya bırakın.

Meyveler için: Elma ve armudu yıkayın. Muz ve kivinin kabuklarını soyun ve hepsini aynı büyüklükte iri küp doğrayın. Portakalı zarları kalmayacak şekilde soyun ve keskin bir bıçakla iki zar arasında bulunan etli kısmı keserek çıkartın.

Tereyağını ActiFry’ın pişirme haznesine koyup eritin. Önce elma ve armutları ilave edip 5 dakika; ardından şekeri ekleyip 2 dakika; muz ve kiviyi koyup 3 dakika; son olarak portakalları ekleyip 2 dakika pişirin. Meyveleri servis tabaklarına paylaştırın. Üzerine hazırladığınız kıtırları serpiştirin. Dilerseniz frenk üzümü taneleri ile süsleyip yanında vanilyalı dondurma ile servis yapabilirsiniz.

Bu tarifi mevsim meyveleri ile çeşitlendirebilirsiniz.

PORTAKAL VE KİVİNİN İÇİNDE BULUNAN C VİTAMİNİ ÇOCUKLARINIZIN ENERJİSİNE ENERJİ KATACAK. LEZZETLİ MEYVE SALATASININ TARİFİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

MENEMEN

Malzemeler

6 adet domates

3 adet çarliston biber

3 adet yumurta

1 ActiFry kaşığı sıvı yağ

1/4 ActiFry kaşığı tuz

Karabiber

Hazırlanışı

Annenizden biberleri ikiye kesip çekirdeklerini çıkartmasını ve ince ince doğramasını isteyin. Annenize domateslerin kabuklarını kolay soymak için blanşe etmek yöntemini kullanabileceğini söyleyin. Daha sonra domatesleri küp küp doğraması gerektiğini hatırlatın.

Annenize pişirme haznesine sıvı yağı koyup ActiFry’ı çalıştırmasını söyleyin. 2 dakika sonra biberleri ilave edin ve 7 dakika kavurun. Domatesleri ilave edip tuz ile tatlandırın ve 7 dakika daha pişirin. Bu arada yumurtaları ayrı bir kasede çırpın ve annenizden pişirme haznesine eklemesini isteyin; 4 dakika daha pişirmeye devam edin.

Kıyılmış maydanoz ilavesiyle servis yapın.

SÖMESTİR TATİLİNDE BU TARİF KAHVALTILARINIZIN VAZGEÇİLMEZİ OLACAK. ENFES MENEMEN TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!