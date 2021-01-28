Çocuklarınızla birlikte yemek yapmak için 5 harika sebep

Çocuklar aşina olmadıkları yemekleri tatma konusunda endişeli olur. Bunu ortadan kaldırmanın en iyi yolu da mutfakta size yardım etmesini sağlamak. Yeterince pratikle, çocuğunuz bir gün size lezzetli bir yemek pişirebilecek. Size de çocuğunuzla mutfakta olmanın tadını çıkarmak kalıyor.

Diğer duyuları harekete geçirin

Çok fazla yemek seçen bir çocuk için, alışılmadık bir yemeği tatmak bazen korkutucu olabilir. Çocuğunuzun, yemek pişirirken tat dışında başka duyuları kullanarak yiyecekleri keşfetmesine yardımcı olabilirsiniz. Yiyecekler ile olumlu ilişkiler kurmasını sağlayın. Hamuru yoğurmak, sebzeleri durulamak ve marulu parçalamak, yiyeceklerle bağ kurmayı sağlayabilir. Yemek yerken yaşadığımız karmaşık tatlar hem dilden gelen tat duyumlarından hem de burun kokusundan gelir. Yeni malzemelerle yemek pişirirken, bazı çocuklar tadına bakmak istemeyebilir. Böyle bir durumda, önce bir yiyeceğin koklamasını isteyebilirsiniz. Bu seçenek gelecekte tadım için bir temel oluşturabilir.

Zeki çocuklar yetiştirmek için yemek pişirmeyi kullanın

Yemek pişirirken öğretilebilecek pek çok ders var. Çocuklarla yemek yaparken sebzeleri saymasını, parçalara ayırmasını isteyebilirsiniz. Bunlar matematik kavramlarını doğal yollarla görmesini sağlar. Çocuğunuzla yemek pişirirken, yemeğin nasıl göründüğünü ve tadına baktıktan sonra neler hissettiğini sorun. Bunu anlatırken yeni sözcükler kullanmasını teşvik edin. Bu, kendini ifade konusunda da iyi bir ders olabilir. Baştan sona bir tarifi takip etmek, projeleri planlama ve tamamlama becerilerinin geliştirilmesine yardımcı olur.

Yemek pişirmeyi aile kültürünün bir parçası haline getirin

Aile yemeği hazırlığı, yemek tariflerini aktararak kültürel mirasınızı devam ettirmek için iyi bir fırsattır. Çocuklarınızın yemek kitabınıza eklemeleri için yeni, mevsimlik tarifler bulmasına yardımcı olun. Birlikte yemek pişirmek ve hazır yiyeceklerden ziyade sağlıklı yiyecekleri önceliklendirmeye çalışın.

Güvende tutun

Çocuklarla yemek yaparken güvende kalmanın önemini, onlara mutfak aletlerini nasıl güvenli bir şekilde tutacaklarını, elleri ısıdan korumak için fırın eldivenlerini nasıl kullanacaklarını ve cihazları nasıl güvenli bir şekilde açıp kapatacaklarını göstererek öğretin. Güvenli ve yaşa uygun görevlere bağlı kaldıklarından emin olmak için yemek pişirirken çocukları daima denetleyin. Yemek pişirmeyi güvende tutmanın en iyi yolu, çocuğunuzun yeteneklerini ve gelişim aşamasını bilmek. Örneğin altı yaşındaki bir çocuk sebzeleri sıcak bir tavada sote etmeye hazır olmayabilir, ancak meyveleri yıkamak için motor becerilere sahip olabilir. Güvenliği göz önünde bulundurarak, çocukları mutfağa dahil etmek zor değil.

İş birliği yapın

Çocuklar, yemek hazırlığının bir parçası olduklarında yemek zamanına daha fazla dahil olduklarını hissederler. Ana yemekler veya yan yemekler için tarif seçerken çocuklarınızla iş birliği yapın. Alışveriş listesini yapmanıza yardımcı olmalarına izin verin. Birlikte yemek pişirirken, çocukların hazırladığınız yiyecekleri eleştirmesine izin verin. Lezzeti arttırmak için hangi malzemeleri eklemeniz gerektiğine birlikte karar verebilirsiniz.