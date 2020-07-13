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Oyun Ve Aktiviteler
Görseller Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel’e aittir.
Haber Giriş: 13.07.2020 - 14:46,Son Güncelleme:

Çocuklarınızın eğlenerek öğreneceği keyifli bir etkinlik: Halka oyunu

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Çocuklarınızın eğlenerek öğreneceği keyifli bir etkinlik: Halka oyunu
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Eğlenceli ve fiziksel gelişimi destekleyici bir etkinlikle karşınızdayız. Çocuklarınız bu oyunu oynarken hem eğlenerek yarışacaklar hem de uzaklık kavramını öğrenecekler. Detayları Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmeni Hande Dinçel anlatıyor.

Halka oyunları çocukların vazgeçemediği ve en sevdiği oyunlar arasında yer alır. Dikkat yeteneklerini geliştirmesinin yanında, küçük motor gelişimini de sağlayan bu oyun ile çocukların kendi aralarında yarışarak öz güvenlerinin gelişmesini sağlar.

Bu tarz etkinlikler, el-göz koordinasyonu, dikkat ve konsantrasyon, neden-sonuç ilişkisi bakımından birçok işlevlere de hizmet eder. Bireysel ya da grup olarak oynanabildiği gibi takım oyunu olarak da oynanabilir. Grup oyunlarında sosyal gelişimi de destekleyici bir etkiye sahiptir. Takım oyununda ise takım ruhunun kazanılması, birlikte hareket etme, başarı duygusu gibi kazanımlara sahip olunur.

Sadece iki malzeme ile hazırlanabilecek anne yapımı oyuncak ile eğlenceli zaman geçirmek için...

Çocuklarınızın eğlenerek öğreneceği keyifli bir etkinlik: Halka oyunu

Malzemeler:

- Karton,

- Yapıştırıcı.

Yapılışı:

• Kartondan fil kalıbı çizilir ve kesilir.

• Fil suratının ortasından bir delik açılır.

• Kartondan burun şekli kesilir ve deliğe monte edilir.

• Kartondan bir yuvarlak kesilir.

• Yuvarlağın kenarlarından kesilerek halka haline getirilir.

• Belli bir uzaklıktan halkaları filin burnuna atmaları ve geçirmeleri sağlanır

Oyunumuz hazır, iyi eğlenceler...

Kazanım:

- Dikkat ve konsantrasyon gelişimi desteklenir.

- El ve göz koordinasyonunu sağlar.

- Uzaklık kavramını öğretir.

- Küçük ve büyük kaslar desteklenir.

NOT: Bu etkinlik 3 yaş sonrası için uygundur.

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