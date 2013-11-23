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Eğitim
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Çocuklarınızı video ile eğitmeyi denediniz mi?

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Çocuklarınızı video ile eğitmeyi denediniz mi?

Video, eğitimde nasıl kullanılır?

Eğitim, sadece okulda alınmak zorunda değil. Teknoloji, eğitimi her yerde mümkün kılıyor. Bugünün teknoloji seven çocukları için teknolojiyi sadece eğlence için değil, eğitim için de kullanabiliriz.

Bill Gates’in de konuk olduğu bu videoda Salman Khan takdir görmeyi hak eden (dikkatli bir biçimde yapılandırılmış, matematik ve artık diğer konuları da içeren müfredatlara sahip eğitici videolar) Khan Akademi'yi nasıl ve neden kurduğunu anlatıyor.

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