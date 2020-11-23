Çocuklarınızı ev işlerine teşvik etmek için 7 yöntem

Çocuklarınızı ev işlerine yardım etmek konusunda teşvik ediyor musunuz? Kendi sorumluluğunu bilmesi konusunda önemli bir adım olan bu görevlere teşvik etmek için 6 yöntemi sizler için derledik...

Kendi çamaşırlarını katlamasını sağlayın

Çocukların ev işlerinde yardımcı olabileceği en basit şey çamaşırları katlamak olacaktır. Özellikle de kendi çamaşırlarını katlamaları için teşvik edin. İlk başta havlu gibi basit şeyleri katlamasını isteyip daha sonra kendi çamaşırlarının sorumluluğunu da çocuklarınıza verebilirsiniz.

Oyuncaklarını yarışma şeklinde toplatın

Çocuklu anneler için oyuncak toplamak hiç bitmeyen bir süreçtir. Evin her yanına yayılmış dağınık oyuncakları toplamak görevini çocuğunuza vermelisiniz. Bu sayede dağınıklığı minimuma indirebilir ve kendi dağınıklığından sorumlu olmasını sağlayabilirsiniz. Hatta bu durumu eğlenceli hale getirmek için kardeşler arasında bir oyuncak toplama yarışması düzenleyebilirsiniz. Oyuncaklarını en hızlı toplayanın kazanacağı bir yarışma bu işi eğlenceli hale getirecektir.

Yatağını kapatmasını sağlayın

Sabah uyandığında yatağını kapatma görevini çocuğunuza verebilirsiniz. Bu önemli gibi görünen göre çocuğunuzun de kendisini güçlü hissetmesini sağlayacaktır. Ebeveynleri tarafından verilen görevleri doğru bir şekilde yapmak çocukları oldukça mutlu eder. Tabii bunların sonunda çocuğunuzu mutlaka takdir edin. Bu şekilde daha da istekli olacaklardır.

Birlikte sofra kurabilirsiniz

Çocuğunuz sofrayı kurmak ve toplamak konusunda size yardımcı olabilir. Taşıyacağı büyüklükteki yükleri vererek hem sofra kurma işini hızlandırabilir hem de çocuğunuzun size yardımcı olmasını sağlayabilirsiniz.

Odasının tozunu aldırın

Kendi odasının sorumluluğunu çocuğunuza verin. Odasını dağıttığında toplasın, kıyafetlerini katlasın, hatta toz alsın. Genelde çocuklar aileleri temizlik yaparken, kendisi de yapmak için ısrarcı olurlar. Bu ısrar ona sorumluluk vermek için harika bir fırsat olabilir. Verebileceğiniz çok ufak sorumluluklar odasını temiz tutmasını sağlayacaktır.

Kardeşiyle ilgilenmesini isteyin

Küçük kardeşler arasındaki bağı pekiştirmek için büyük çocuğunuzdan yardım isteyebilirsiniz. Büyük olan çocuğunuzdan sizin de kontrolünüz altında küçük kardeşiyle biraz ilgilenmesini rica edebilirsiniz. Bu şekilde hem çocuğunuza güvendiğinizi gösterebilir hem de kardeşiyle daha fazla vakit geçirmesini sağlayabilirsiniz.

Kirlilerini ayırmasını sağlayın

Çocuklar genelde kirli ve temiz kıyafetleri ayırt etmeden dolaba kaldırır. Ancak bu durum bir süre sonra kalıcı hale gelebilir. Bunun önüne geçmek ve sorumluluklarını bilmesini sağlamak için kirli çamaşırlarını sepete atmasını rica edin. Hatta odasına bunun için özel bir sepet bile koyabilirsiniz.