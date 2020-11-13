Çocuklarınız evde sıkılmasın! İşte birbirinden eğlenceli aktiviteler...

İşte birbirinden evde keyifle yapabileceğiniz birbirinden eğlenceli aktiviteler...

- Yapraklardan oluşturduğunuz fırçayla resim yapın

Bitki yapraklarını fırça haline getirerek çok güzel resimler yapabilirsiniz. Bunun için küçük, sağlam yapraklı ve parçaları olan çeşitli yaprakları bulun. Tutacak olarak kullanmak için de birkaç kısa çubuk işinizi görecektir. Daha sonra çocuğunuzla beraber 'fırça' yapmak için topladığınız bitki parçalarını bantla çubuklara sabitleyin. Fırçanız hazır! Daha sonra boyaya batırın ve resminizi yapın.

- Tohumdan bitki yetiştirin

Evde bir şeyler yetiştirmek için bir bahçeye ihtiyacınız yok. Sadece küçük filizler için tohumdan bir şeyler yetiştirmek, çocuklara bitkinin yaşam döngüsünü öğreten keyifli bir aktivite olabilir. Hatta, çocuğunuzla büyümesinin ne kadar süreceği konusunda tahminler yapmasını da sağlayabilirsiniz. Daha sonra çocuğunuzu bitki gelişimini periyodik olarak ölçmeye ve sonuçlarını kaydetmesi için teşvik edin. Yumurta kartonları ve temiz yoğurt kaplarını fideleri ekmek için kullanabilirsiniz.

- Çiçek baskıları yapın

Evde çiçek baskıları yapmak için özel bir cihaza ihtiyacınız yok. Bunun için kalın bir kitap, makas ve kağıt işinizi görecektir. İlk olarak çocuğunuzla çiçek toplayın. Menekşe gibi yassı yapraklı çiçekleri tercih edebilirsiniz. Kitabınızın ortasını açın ve kitabı korumak için iki tarafa da beyaz kağıt yerleştirin. Çiçeği mümkün olduğunca düz hale getirmek için sapını ayırın ve kağıdın üzerine yerleştirin. Daha sonra kitabı dikkatlice kapatın ve üzerine başka kitaplar koyun. Çiçeği, kitabın arasında 1 hafta bekletin. Kuruyan çiçeklerinizi küçük bir kartona yapıştırarak hoş görünümlü bir kart hazırlayabilirsiniz.

- Hazine avı oynayın

Bu keyifli oyun için evinizde bir nesneyi saklayın ve bulması için çocuğunuza ipuçlarını yazın. Bu ipucunu çözmesi için bir koltuğun arkasına bakmak veya yatağın altını kontrol etmesi gerekebilir. Her ipucunda büyük çocuklar için kelimeler ve küçük çocuklar için de resimle bulunabilir. Hazineyi bulan oyunu kazanır.

- Volkan deneyi yapabilirsiniz

Çok eğleneceğiniz bu deney için plastik bir bardağın üçte ikisine su doldurun. Daha sonra 5 yemek kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı bulaşık deterjanı ve birkaç damla gıda boyası veya kolay çıkabilen boya ekleyin. Daha sonra malzemeleri karıştırın ve bardağı yere koyun. Bardağın çevresine de kar yığını oluşturun. Ardından bardağa bir miktar sirke ekleyin ve lavların püskürmesini izleyin.