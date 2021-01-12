Çocuklarını doğru mesleğe yönlendirmeleri için ailelere ipuçları

İşte anne babalara bu konuda yol gösterecek ve rehber olacak ipuçları…

Güçlü yönlerini keşfetmesine izin verin

Çocuğunuzun güçlü yanlarını keşfetmesi için iyi bir gözlemci olmalısınız. Aynı zamanda ona sorularak sorarak bu yönlerini keşfetmesini sağlayabilirsiniz. Çocuklar ciddi bir öğrenme becerisi ile doğuyorlar. Eğer güçlü yönleriyle uyumlu görünmeyen bir kariyerle ilgileniyorsa bu hemen vazgeçeceğiniz anlamına gelmiyor. Bu alana nasıl yönelebileceği konusunda besin fırtınası yapın. Alışılmadık bakış açıları getirerek ona meslek seçiminde değerli katkılar yapabilirsiniz.

Mentor bulmalarına yardımcı olun

Çocuğunuz için olumlu, onu teşvik edici bir rol model bulun. Belirli bir kariyere ilgili duyuyorsa o alanla ilgili bilgi almasını sağlayın. Harika bir akıl hocasına sahip olmak çocuğunuzun kariyer hedeflerinin gelişmesinde ona fayda sağlayacaktır.

İlgisini çeken şeyleri bulmak için aktiviteler yapın

Çocuğunuzla birlikte yeni aktiviteler bulun. Birlikte eğlenmek için pek çok fırsatınız var. Onları doğaya, sanata, bilime, müzelere yönlendirin. Merak ettikleri veya heyecan duydukları bir konu varsa daha fazla bilgi edinmesine teşvik edin. İlgi alanlarını derinlemesine keşfettikçe belirli bir iş kolunu seçme kararı da yavaş yavaş gelişecektir.

Harika bir örnek olun

Çocuğunuzun sizin her hareketinizi izler. Bu nedenle sevdiğiniz işi yapmanın harika bir örneği olmaya çalışın. Sizi sevdiğiniz işi yaparken gördüğünde o da kendi kariyerini severek inşa edebilir.

Cesaret verin

Çocuğunuza sevdiği işi yapmanın genellikle uzun bir yoldan geçtiğini ve bunun pek çok deneme süreci barındırabileceğini hatırlatın. Kariyer yolunda ilerlerken rota değiştirilebilir. Bu zor kararlar sırasında yanında olacağınızı mutlaka söyleyin. Ona karşı sabırlı olun. Yetenekli oldukları alanlar konusunda öğrenmeye devam etmeleri için onları cesaretlendirin.