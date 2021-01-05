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Çocuk Sağlığı
Fotoğraf: Pixabay
Haber Giriş: 05.01.2021 - 12:22 | Son Güncelleme:

Çocukların sosyal mesafe kurallarına uyması nasıl sağlanır?

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Çocukların sosyal mesafe kurallarına uyması nasıl sağlanır?
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Koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için sosyal mesafeye uymak çok önemlidir. Yetişkinler için kolaylıkla anlaşılabilse de çocuklar için hiçbir şey ifade etmiyor. Özellikle de çocuklar arasında yakınlaşmayı önlemek çok zor. Peki bu durumda ebeveynler ne yapmalı?

Bazı ebeveynler, çocuklarını parkta diğerlerinden fiziksel olarak ayırmak zorunda kaldıklarında ya da oyun oynamasına izin verdikten sonra çocuklarını potansiyel olarak koronavirüse maruz bıraktıkları için kendilerini suçlu hissediyorlar. Çocuklarınızın sosyal mesafeye uyması konusundan ebeveyn olarak elinizden geleni yapmalısınız. İşte bazı öneriler…

Çocuklara karşı dürüşt olun

Çocukların koronavirüs önemlerini uygulama olasılığı aslında çok yüksektir. Sadece neden olduğunu anlamaları gerekir. Çocuklarınızın yaşına göre en iyi şekilde anlatmak ise size kalmış. Bu konuda çocuklara açık olunmalı, maske takmanın, el yıkamanın ve sosyal mesafenin önemi anlatılmalı.

Küçük hedefler belirleyin

Okul çağındaki çocuklara neden maske takmaları ve ellerini sık sık yıkamaları gerektiğini anlamak daha kolay. Küçük çocuğu olan ebeveynler de bazı kolay ve anlaşılabilir beklentiler belirlemelidir. Çocuğunuz sosyal mesafeyi tam olarak anlamasalar da, kendilerini ve ailesini güvende tutmak için neler yapabileceklerini vurgulamaya devam edin. Koronavirüsü anlama konusunda çizgi filmler izletebilir veya bu konuda yazılan kitapları çocuğunuza hediye edebilirsiniz.

Ödül sistemini kullanın

Çocuklarınızı sosyal mesafe kurallarına uymak da dahil olmak üzere iyi davranışları için ödüllendirin. Onlara sözlü övgü, sevdiği küçük kurabiyeler veya ufak oyuncaklar verebilirsiniz. Bunu rüşvet olarak değil de motivasyonunu yükseltmek için uygulayın.

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Dışarıda oyun oynatın

Sosyal mesafeyi uygulaması için çocuğunuzu dışarı çıkarın. Diğer çocuklarla sosyal mesafeyi nasıl sağladığını, dediklerinizi uygulayıp uygulamadığını kontrol edin. Yine de dışarıda oyun oynarken çok kalabalık ortamlara sokmamaya dikkat edin. Temiz havada arkadaşlarıyla oynarken sosyal mesafeyi teşvik edebilirsiniz.

Sanal buluşmalar düzenleyin

Çocuğunuz tüm uğraşlarınıza rağmen sosyal mesafeyi uygulayamıyorsa arkadaşlarıyla iletişimini sanal ortamda sağlayın. Sanal oyun buluşmaları çocukların mikroplara maruz kalmayı en aza indirir. Bu buluşmaları çocuklarınız sosyal mesafeyi tam olarak anlayana kadar devam ettirebilirsiniz.

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