Çocukların solak mı sağlak mı olduğunu nasıl anlarız?

Küçük çocukların her iki elini de kullanması gelişimsel olarak uygun olsa da, 4 yaş civarında bir eli tercih etmeye başlayabilir.

Küçük yaşlar, çizme, boyama ve yazma konusunda hassas kontrole ihtiyacının olduğu yaşlar sayılabilir. Dolayısıyla çocuğunuz bir şey yazıyor veya çiziyorsa, performansını her iki ele bölerse pek de başarılı olmayabilir. Bu sadece aynı işlem için iki farklı elini kullanması konusunda geçerli. Örneğin, sağ elini yazmak, sol elini ise topu atmak için kullanıyorsa bu normal.

Becerilerini geliştirme konusunda performansını daha iyi gösterebilmesi için sol elini mi sağ elini mi kullanacağının belirlenmesi gerekebilir. Bunu bir anda dikte ederek yapmak yerine ipuçlarını toplayın ve çocuğunuzu yönlendirin.

Oyunlarla teşvik edin

Çocuklar el kasları çabucak yorulduğundan genellikle iki elini de kullanır. Legolarla ve oyun hamuruyla oynamak çocuğunuzun el kaslarının güçlenmesine yardımcı olabilir. Boya yaparken sabırsızca en yakın elini uzatıp boyayı alabilir veya sağ eliyle sağ sayfayı sol eliyle de sol sayfayı boyayabilir. Eğiliminin olduğu tarafı doğru tespit ettikten sonra el oyunları ile teşvik edebilirsiniz.

Seçimini test edin

Çocuğunuzun baskın bir eli olmadığını düşünüyorsanız, gün boyunca doğrudan önüne çeşitli nesneler koyun ve onlara ulaşmak için hangi eli kullandığını not edin. Bir el diğerinden yüzde 70 daha fazla kullanılıyorsa, tercihinin o taraf olduğunu kabul edebilirsiniz. Bundan sonra boya kalemleri ve bardak gibi kullanacağı şeyleri o tarafa yerleştirerek onu nazikçe teşvik edebilirsiniz.

Eğer kesin bir sonuç alamıyorsanız endişe etmeyin. El kaslarını bol bol kullanmasını sağlayacak aktiviteler yapmaya devam edin. Bir ay sonunda tekrar bu yöntemi deneyin.