Çocukların sokakta kendini güvende hissetmesi için bilmesi gerekenler

Çocukları her zaman her yerde takip etmemiz mümkün değil. Bu nedenle ev dışındaki her türlü tehlikeden kaçınmak için bazı şeyleri açıklamak gerek. İşte çocuklarınızın sokakta güven içinde olması için öğretmeniz gerekenler…

Gece nasıl davranılır?

Evden ayrılırken mutlaka ne zaman döneceğinizi söyleyin ve geç saatte aile bireylerinden birinin size eşlik etmesini isteyin.

Kalabalık yerlerden uzaklaşmayın. Özellikle de park, orman gibi kötü aydınlatılmış ve ıssız yerlerde yürümeyin.

Yabancılara nasıl davranılır?

Aileden birinin arkadaşı gibi görünse bile asla bir yabancıyla bir yere gitmeyin.

Bir yabancı sizden yardım istiyorsa, bir yetişkine yönlendirin.

Yolda nasıl davranılır?

Korna, siren, araba sinyali gibi sesleri öğrenin.

Kaldırım yoksa bile yolun kenarında yürüyün.

Toplu taşıma araçlarında nasıl davranılır?

Toplu taşıma araçlarına sadece belirlenen duraklardan binin.

Toplu taşıma araçlarında tanımadığınız yolcularla sohbet etmeyin ve nerede yaşadığınızı söylemeyin.

Tehlikeli durumlarda nasıl davranılır?

Biri sizi takip ediyor gibi görünüyorsa, hemen kalabalık bir yere gidin. Özellikle etrafta bir mağaza varsa girin ve yetişkinlerden yardım isteyin.

Bir kavga görürseniz yolun karşı tarafına geçin ve oradan uzaklaşın.

Peki ebeveynler ne yapabilir?

Çocuğunuzun bir yetişkin gözetiminde olmadan eve dönmesi gerekiyorsa, onlara güvenli bir yol bulun.

Çocuğun gidebileceği çevrenin sınırlarını belirleyin.

Mümkün olduğunca çocuklarınızın yanında olun.