Çocukların oyuncakları nasıl temizlenmeli?

İşte çocuklarınızın sağlığını korumak için oyuncaklardaki mikropları arındırmak için öneriler...

Oyuncaklar ne sıklıkla temizlenmeli?

Oyuncakların ne sıklıkla temizlenmesi gerektiği aslında ne kadar oynandıklarına bağlıdır. Ancak çocuğunuz hasta olduğunda daha sık temizlemek ve strelizie etmek, iyileştikten sonra da tekrar temizlemek oldukça önemli.

- Sert plastik ve banyo oyuncakları bakımı en kolay olanlarıdır. Eğer her gün oynanırsa haftada bir temizlenmelidir.

- Peluş oyuncaklar genellikle çamaşır makinesinde rahatlıkla yıkanabilir ve kolayca kurutulabilir. Bu nedenle iki haftada bir, özellikle uykuda da çocuğunuzun yanındaysa her hafta yıkanmalıdır.

- Elektronik oyuncakların sadece yüzey temizliği yapılabilir. Bunun için her hafta bir bez yardımıyla yüzeyi temizlenmeli.

- Çocukların en sık yere düşürdüğü bebek oyuncaklar, en dikkat edilmesi gerekenlerden biri. Bunları iki günde bir temizlemelisiniz.

Peluş oyuncaklar çamaşır makinesinde nasıl temizlenir?

Bu oyuncaklar makinede kolayca yıkanabilir. Ancak yıkarken üzerindeki etiketine dikkat edin ve yıkama önerilerini kontrol etmek faydalı olacaktır. Öncelikle, peluş oyuncakları korumak için bir yastık kılıfına yerleştirin. Daha sonra ılık suda ve hassas bir ayarda makinede yıkayın. Eğer kurutma makinesinde kurumasını isterseniz, düşük ısıda tutun. Kendi halinde kurumasını isterseniz de kılıftan çıkarıp uygun yere koyun. Ayrıca, düşük ısı ve hız ayarında bir saç kurutma makinesiyle de kurutabilirsiniz. Biraz kuruyup nemli bir hal aldığında da orta ayara geçebilirsiniz.

Yıkanamayan peluş oyuncakları temizlemek için...

Bazı peluş oyuncaklarda sadece elde yıkanabilir. Makineye koymadan önce bu oyuncakları az miktarda su ile kontrol edin. Eğer boyası akarsa, makinede yıkamayın. Bir bezi ılık sabunlu suya batırın ve oyuncağı silin. Daha sonra da temiz suda yıkanmış bir bezle de güzelce temizleyin. Kuruması için de uygun bir yere koyun. Daha sonra tüylerinin tekrar kabarması için bir saç kurutma makinesi yardımcınız olabilir.

Elektronik oyuncakları nasıl temizlenir?

Uzaktan kumandalı araba gibi oyuncaklar tıpkı televizyonların gibi yüzey temizliği yapılabilir. Temizlemeden önce oyuncağı kapatın ve pillerini çıkarın. Sabunlu suda ıslatılmış bir bezle kirleri temizlemek için oyuncağı silin. Oyuncağın elektrikli bölmelerine su sızmamasına dikkat edin. Daha sonra nemli bir bezle temizleyin ve kurumaya bırakın.

Banyo oyuncaklarını temizlerken...

Bu oyuncaklar bulaşık makinesinin üst rafında kolayca temizlenebilir. Bunun için oyuncağı rafa güvenli bir şekilde yerleştirin. Makinedeki suyun basıncıyla düşmesini önlemek için bir yıkama kabına da yerleştirebilirsiniz. Çok yüksek ısıda yıkamayın. Daha sonra makineden çıkınca havluyla güzelce kurulayın.