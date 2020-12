Çocukların oyun odasını temiz tutmanın 7 harika yolu

Kablolardan kurtulun

Oyun odalarındaki en büyük dağınıklığı kablolar oluşturur. Çocukların oyun konsollarının kabloları her yere dağıldığında oda isteseniz de düzenli gözükmez. Çocuklarınızla birlikte kullanmadığı eski dijital eşyaları, oyun CD’lerini ve işe yaramayan her şeyi gözden geçirin. Kullanmadığı her şeyi ayırmasını sağlayıp, bunları deponuza kaldırabilirsiniz. Bu sayede odadaki önüne geçilemez dağınıklık biraz da olsa giderebilirsiniz.

Kullanılmayan oyuncakları belirleyin

Çocuklarınızın sahip olduğu oyuncak sayısını en aza indirerek oyun odasındaki dağınıklığı en aza indirebilirsiniz. Bu çocuklarınız için ilk başta ürkütücü gözükse de sevdikleri oyuncakları seçmelerini sağlayın ve uzun süredir oynamadıklarını bir kutuya doldurun. Bunları bağış yapabilir veya depoya kaldırabilirsiniz. Kullanılmayan oyuncakları belirli periyotlarla düzenlemeyi alışkanlık haline getirin. Bu şekilde çocuklarınızın oyun odasındaki dağınıklığı azaltırsınız.

Organizer kullanın

Çocukların oyuncaklarını kaldırmaları için organizer dolaplar kullanabilirsiniz. Odanın farklı köşelerinde açık bir şekilde duran oyuncaklar sık sık çocukların dikkatini çeker ve bir şekilde yere iner. Organizer dolaplar sayesinde çocuklar sadece istedikleri oyuncakları alır ve oynadıktan sonra dolaba bırakır. En azından bu şekilde öğütleyebilirsiniz.

Teknolojik eşyalar için dolap belirleyin

Günümüzde çocukların en çok kullandığı oyuncaklar maalesef ki teknolojik aletlerdir. Çoğu çocuk odasında oyuncak yerine her yere dağılmış tabletler ve bilgisayarlar var. Bu dağınıklığı önlemek adına teknolojik ürünleri koymak için bir dolap belirleyin ve kullanılmadığı her an burada kalması gerektiğini çocuklarınıza söyleyin.

Giysileri ayırın

Birçok ebeveyn çocuklarının küçülmüş kıyafetlerini de dolaptan çıkarmıyor. Gün geçtikçe ve yeni kıyafetler eklendikçe dolapların içi de kıyafet denizi halini alıyor. Bunu önlemek için kıyafetleri küçük kuzenlere veya kardeşe ayırabilirsiniz. Eğer bu şekilde değerlendiremiyorsanız bir geri dönüşüm kutusuna koyabilirsiniz.

Kullanılmayan kitapları odadan çıkarın

Çocuklarınızın kitap rafları yıllardır ihmal ettikleri resimli kitaplarla mı dolu? Eğer öyleyse çoktan okunan ve yaşına uygun olmayan kitapları raflardan indirin. Çocuklarınızın kitap koleksiyonundan istenmeyenleri ortadan kaldırarak dağınıklığı da ortadan kaldırırsınız.

Büyük eşyaları kaldırın

Çocuğunuzun odası kullanılmayan eski eşyalarla doluysa bunu da mutlaka odadan çıkarın. Bu eşyalar eski bebek beşiği veya stickerlarla dolu ilk dolabı olabilir. Bu kullanılmayan eşyalar da odada dağınık bir görüntü oluşmasına sebebiyet.