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GeriOyun Ve Aktiviteler Çocukların oynayabileceği akışkan hamur tarifi
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Oyun Ve Aktiviteler
Haber Giriş: 05.05.2020 - 11:20,Son Güncelleme:

Çocukların oynayabileceği akışkan hamur tarifi

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Çocukların oynayabileceği akışkan hamur tarifi
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Duyusal oyunlar, evde olduğumuz bu süreçte kaygısı artan ve stres altında olan çocukları sakinleştirmenin ve eğlenceli vakit geçirmelerinin bir yolu olarak düşünülebilir. Duyusal deneyimleri olan oyunlar keyif ve sakinliğin yanı sıra çocukların kalıcı öğrenmelerini de destekler.

Çocuk Gelişimci Betül Güngen, evde oynarken ebeveynlerin bile bırakmak istemeyeceği muhteşem dokulu akışkan bir oyun hamuru tarifi verdi.

Malzemeler

2 bardak mısır nişastası

1 bardak saç kremi

Renklendirmek için gıda boyası

Oynamak için geniş bir kap 

Tüm malzemeyi karıştırın. Dilerseniz renklendirmek için farklı renklerde gıda boyası kullanabilirsiniz. Farklı hamur kalıpları ile oyununuzu daha da keyifli hale getirebilirsiniz.

Not: Küçük çocuklar mutlaka anne baba denetiminde oynamalı.

Evde oyun hamuru nasıl yapılır?
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