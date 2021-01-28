Çocukların odaklanması nasıl sağlanabilir?

İşte çocuğunuzun odaklanmasını sağlamanın yolları...

Konuşmada ve yürümede olduğu gibi, her çocuğun dikkat süresi de kendi hızında gelişir. Ebeveynler de, çocuklarının konstrasyonunu geliştirmesine yardımcı olabilir. Bu öneriler, çocuğunuzun dikkat süresini artırmasına yardımcı olabilir.

- Dikkat dağıtıcı şeyleri sınırlayın

Etraftaki ses veya gürültü, çocuğunuzun odaklanmasını kolayca bozabilir. Bazı çocuklar, sesleri duyma konusunda yetişkinlere göre daha hassastırlar. Çocuğunuz daha sonra bu tür dikkat dağıtıcı unsurları görmezden gelmeyi öğrenecek olsa da, şimdilik bunları en aza indirmeyi deneyebilirsiniz. Odadaki bir grup oyuncağı toplamak yerine sadece birini seçmesini ve başka bir yere götürmesine yardımcı olun. Ayrıca televizyonun kapalı olmasına dikkat edin. çünkü çocuklar sessiz ortamda daha dikkatli oynarlar.

- Bağlantı kurun

Çocuğunuzun bir aktivite için ne kadar zaman harcadığını düşünmek yerine, onunla ne kadar ilgilendiğini düşünün. Oyun esnasında bir aşamayı atlarsa, onu tamamlamasını teşvik edin. Bir yapbozu tamamlamak çocuklar için zor olabilir, bu nedenler her seferinde parçaları tamamlayıp tamamlayamayacağına bakın. Bu, çocuğun dikkat süresini ve tahammül yeteneğini geliştirecektir. Ayrıca çocuğunuzun ilgisini çekmek için başka teknikler de kullanabilirsiniz. Örneğin oyun hamuruyla oynarken, ona sevdiği rengi sorun ve kendi komik tasarımınızı yapın. Onun aktivitesine ilgi göstermek, oynamaya devam etmesini sağlayabilir.

- İlgisini yeniden tanımlayın

Küçük çocuğunuza kitap okurken, etrafta dolaşabilir veya başka bir şeyleri keşfetmeye çalışabilir. Fakat, bu okuduğunuzu dinlemediği anlamına gelmez. Bazı çocuklar odada dolaşırken bile dikkatli olurlar. Bu nedenle kitap okumayı bırakıp ona okudunuz hikayeyle ilgili bir soru sorun. Hikayeyi takip ettiğini görünce şaşırabilirsiniz. Eğer hikayeye ilgili değilse daha etkileşimli bir yaklaşım benimseyin. Örneğin kurbağa hakkında bir öykü okuyorsanız, çocuğunuzun da kurbağa gibi zıplamasını sağlayın.

- İlgi alanlarına göre oynayın

Çocuğunuz oyuncaklarının yanına hiç yaklaşmıyorsa, zorlamayın. Bunun yerine, sevdiğini bildiğiniz oyuncaklarla ilgilenmesini sağlayın. Günlük rutininize gözlem yapmayı teşvik eden oyunlar da ekleyebilirsiniz. Örneğin, markete gittiğinizde belirli renkteki meyve ve sebzelere dikkat etmesini sağlayın.