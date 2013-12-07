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Çocukların kendi kendilerini nasıl eğitirler?

Hürriyet Haber
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İlham verici bu konuşmayı mutlaka izleyin!

LIFT 2007'de konuşan Sugata Mitra, Duvardaki Delik Projesi'nden bahsediyor. Bu projedeki küçük çocuklar kişisel bir bilgisayarın nasıl çalıştığını kendi kendilerine öğreniyorlar. Mitra, çocuklar başka neleri kendi kendine öğrenebilir diye soruyor.

Etiketler: çocuk , aile , konuşma , eğitim , proje

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