Çocukların kendi başlarına mücadele etmesine izin vermek neden önemlidir?

Hareketlerini sınırlamayın

Bir çocuğun geçmesi gereken bazı önemli aşamalar vardır ve emeklemek de bunlardan biridir. Sadece koordinasyonu ve duyusal sistemleri geliştirmeyi değil, aynı zamanda çocuğun biliş ve problem çözme becerilerini de geliştirmeye yardımcı olur. Basit görünen bir emeklemenin bu kadar önemli etkilerinin olması sizi şaşırtmış olabilir. Çocuğunuzun hareketlerini sınırlamamalısınız. Yeterince güvenli olduklarından emin olun ve küçük hedeflerine ulaşmalarına izin verin.

Problem çözme becerileri gelişir

Zor durumları kendi başlarına halletmeyi öğrenmek çocuklar için çok önemlidir. Belirli becerileri geliştirmek için kendi kararlarını vermeleri gerekir ve bazı kararları yanlış bile olabilir ama bu sorun değil. Çünkü çocuklar sadece başarılarından değil başarısızlıklarından da birçok şey öğrenirler.

Duygularını yönetmeyi öğretir

Çocukların yaşlarına ve belirli durumlara göre nasıl davranacaklarını öğrenmeleri gerekir. 1 yaşındaki bebekler için bir şeye tepki olarak ağlamak kesinlikle normal olabilirken, daha büyük çocuklar farklı tepkiler verebilmelidir. Bu yüzden tepkilerinden dolayı onlara kızmak yerine daha dikkatli bir şekilde doğru tepkileri seçmeye teşvik etmelisiniz.

Hata yapmalarına izin verin

Çocuklarınızın zor olan okul ödevlerini yapmak aslında yarardan çok zarar verebilir. Sizin sayenizde yapılan mükemmel bir ödev yerine yönlendirmeleriniz daha etkili olacaktır. Alacakları iyi notlar onları daha akıllı yapmaz. Aksine bazen kötü not almak iyi bir öğrenme fırsatı bile olabilir. Gelecekte hataları nasıl önleyeceklerini anlamalarına yardımcı olacak ve aynı zamanda bazen hata yaparlarsa dünyanın sonu olmayacağını da göreceklerdir.

Başarısızlığa tahammülü öğretin

Çocukların bazen başarısız olmaları gerçekten önemlidir. Çünkü onlara kendilerini kötü hissettiklerinde doğru tepki vermeyi öğretecek tek yol budur. Başarısızlığa tahammül etmeyi öğrenmemek çocukları endişeye karşı savunmasız bırakır. Başarısızlıklar kaçınılmaz olarak ortaya çıkar ve bunlarla dengeli ve sakin bir şekilde nasıl başa çıkacaklarını bilmeleri gerekir.

Yardım isteyebilmelidir

Çocuklar korkmadan veya utanmadan ihtiyaç duyduklarında yardım istemeyi öğrenmelidir. Bunun için bir çocuğun zorluklarına tepkiniz yeterli olmalıdır. Böylece yardım edildiğinde olumlu deneyimler yaşarlar. Daha ciddi şeyler olduğunda yardım isterken kendilerini daha güvende hissederler.