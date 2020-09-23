Çocukların gelişimi nasıl desteklenebilir?

Çocuğunuzun erken yaş becerilerini geliştirmenin yolları...

- Koordinasyonunu kontrol edin

Yeni yürüme dönemindeki çocuğunuzun oyuncak blokları üst üste dizebilmesi, vücudunun ve beyninin beraber çalıştığını gösterir. Blokları doğru şekilde dizmesi, el ve göz koordinasyonu ve ince motor kontrolünün yanı sıra sebep sonuç anlayışını da gerektirir. Bu yüzden ona bu bloklarla rahatça oynayabileceği bir alan ayırın. Ayrıca, koordinasyon ve diğer becerileri geliştirmeye yardımcı olan şekil sıralayıcı oyuncaklar, iç içe bardaklar ve yapboz oynaması için de teşvik edebilirsiniz.

- Dil gelişimini destekleyin

Küçük çocuğunuz birden fazla kelime kullanıyorsa, sizi bir sohbete davet etmeye çalışıyor olabilir. Onunla ne kadar çok konuşursanız, kelime hazinesi de o kadar gelişir. Örneğin, "Anne kalem" dediğinde ona şöyle cevap verebilirsiniz: "Evet, bu annenin kalemi. Rengi kırmızı ve bir de kapağı var, değil mi?" Ayrıca, birlikte kitap okuduğunuzda, söylediğiniz kelimeleri de işaret edin. Hikayeye olan ilgisini artırmak için ses efektleri yapın ve bitirdikten sonra cevap veremese bile okuduklarınızla ilgili sorular sorun.

- El becerisini geliştirin

Yemek hazırlarken çocuğunuzun da mutfak eşyalarını kullanması önemli bir beceriyi geliştirmesine yardımcı olacaktır. Ona kaşık ve çatal vermek, yemek zamanının önemini kavramasına yardımcı olur ve masada ebeveynlerinin yaptıklarını taklit ederek öğrenir. Ayrıca dışarı çıkarken ayakkabı ve paltosunu kendi başına giymesine de izin verebilirsiniz.

- Hayal gücünü destekleyin

Resim yaparken rastgele noktalar ve dalgalı çizgiler yapmanın yanı sıra renk seçmesini, şekiller çizmesini ve düşündüğü şeyleri yapmasını sağlayın. Eğer bunu yaparsa, hayal gücünü kullandığını ve geliştirdiğini gösterir. Tabii, tek bunları tek başına yapması yerine, "Ne yapıyorsun?" veya "Seninle boyayabilir miyim?" diyerek ona eşlik edebilirsiniz.

- Aktif dinlemeyi öğretin

İki bölümden oluşan görevleri tamalamak için (bir oyuncağı alıp, kutusuna yerleştirme gibi). Çocuğunuzdan bir şey yapmasını istemeden önce, onun dikkatini çektiğinizden emin olun. Basit ifadeler kullanın. "İçinde, üzerinde, altında ve tamamen" gibi edatlar arasındaki farkı öğrenmesine yardımcı olun (Bu fincan masanın üzerinde, bu halı masanın altında gibi).