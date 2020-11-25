Çocukların eğlenirken öğrenebilecekleri 11 alfabe etkinliği

- Magnetli tahtaları kullanın



Yazmak, özellikle de çocuklar için bazen yorucu olabilir. Bu pratik, magnetli tahta etkinliği sayesinde çocuklar, metal boncukları manyetik bir kalemle yukarı çekerek ilk harflerinin şekillerini öğrenirken aynı zamanda eğleneceklerdir. Oklar, her bir harfi oluşturan çizgilerin ve eğrilerin nasıl çizileceğinin mekaniğini gösterir ve kalemiyle alıştırma yapma fırsatı sunar.







- Karıştır ve eşleştir



Renkli, ahşap alfabe parçalarını zevkli bir oyuna çevirebilir, aynı zamanda şekillerle hareketlendirebileceğiniz harflerle sanatınızı konuşturabilirsiniz.



- Harf boyama etkinliği



Her güne bir harf belirleyip, seçtiğiniz harflerle ilgili nesnelerin bir kopyasını alın ve birlikte sanat yapmanın tadını çıkarırken, aynı zamanda harfleri öğretebilirsiniz.







- Harf kurabiyeler

Çoğu çocuk, ilk önce kendi adını hecelemeyi ve okumayı öğrenir. Çocuklarınızla birlikte, kendi isimlerinin harflerinden oluşan kurabiyeler hazırlayarak okuma ve yazmaya teşvik edebilirsiniz. Bunun için kurabiye kalıplarını kullanarak pasta süsleriyle eğlenceli hale getirebilirsiniz.



- Renkli iplikler



Bu renkli harfleri çocuğunuzla mutlaka yapmalısınız. Süngerlerden harfler kesin, dilediğiniz renkteki ipliğin ucunu süngerin arkasına bantlayın ve eşit olarak sarın. En son, iplik parçalarını küçük düğümlerle birleştirin. Kaplaması zor yerleri küçük iplik parçalarıyla doldurun ya da gerekirse yapıştırıcıyla sabitleyin. İsterseniz, üstüne zikzak şekiller vererek de sarabilirsiniz.







- Eğitici oyuncaklar alın

Çocuklarınız için yemek masasını ahşap alfabe bloklarıyla hazırlayabilir, tabaklarınızın yanına farklı harfleri sıralayabilir ve harfleri tanımasına yardımcı olabilirsiniz.

- ABC’lerde sörf yapın



Her yaşa uygun olarak tasarlanmış, eğitici ve eğlenceli ücretsiz internet uygulamalarından da yardım alabilirsiniz. Bu uygulamalar arasında favorilerinizi seçip, aynı zamanda kendi tasarımlarınızı da paylaşabilirsiniz.







- Alfabe çıkartmaları



Öğrenmeyi fırsata çevirmek için, çocukların çıkartmalara olan hayranlığından yararlanın. Alfabe etiketlerini çocuğunuzla birlikte seçebilir, istediğiniz her yeri süsleyebilirsiniz.



- A’dan Z’ye süsleme



Odanızın dekorasyonu, alfabe çerçeveleriyle şıklaşıyor. Tarzınız ister geleneksel olsun ister daha modern, zevkinize uygun bir tasarım mutlaka vardır.







- Puzzle etkinliği



Bu ahşap bulmaca etkinliği, 3 yaş ve üstü çocuklara alfabenin yanı sıra timsahtan zebraya kadar birçok hayvanın adını da öğretir. Bir tarafta büyük harfler, diğer tarafta ise küçük harfler bulunur.



- Krakerlerle harf oyunu



Üzerinde kelimelerin olduğu bir oyun tablosu hazırlayarak başlayabilirsiniz. Sonrasında üzerinde harflerin olduğu krakerler satın alarak bunu bulmacaya çevirebilirsiniz. Harfin ait olduğu kelimeyi bulduktan sonra hep birlikte afiyetle yiyebilirsiniz.