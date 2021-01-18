Çocukların duygularını ifade etmelerine yardımcı olmanın yolları

İşte çocuğunuzun duygularını ifade etmesine yardımcı olmanın yolları..

- Sessiz ve yakın olun

Daha bağımsız hareket eden çocuklar için "Çok üzgünsün" veya "Kızgın olduğunu görüyorum ama sorun değil" demek, bir öfke nöbeti sırasında olumsuz duyguları yoğunlaştırabilir. Bunun yerine, çocuğunuzu doğrulamak ve onunla bağ kurmak için yanında ve sessiz olun. Derin nefes alarak, bir sorunun olmadığını ve bununla başa çıkılabileceğini belirtin. Ona yanında olduğunuzu söylemeyi de unutmayın. Çocuğunuzun yanında olmaya odaklandığınızda duygularının o kadar da korkutucu olmadığını öğrenecekler.

- Büyük duygular için bir metafor geliştirin

Bu yöntem, çocuklarla doğrudan iletişim kurmayı kolaylaştıracaktır. Sessiz bir anda ona şunları diyebilirsiniz: "Duyguların asansör gibi çalıştığını hiç düşündün mü? Bir asansör üst katlara çıkıyor ve sonra aşağı inmeden önce hızla çatıya çıkması gerekiyor. Bazı insanların da duyguları böyle olabiliyor." Eğer çocuğunuz size cevap vermezse, olumsuz düşünmeyin. Onunla konuşmaya devam edin ve iletişim kurma çabalarınızın farkında olduğunu bilin.

- Bir oyuna dönüştürün

Çocuğunuzun kendi duygusunu ifade etmesine yardımcı olmak için derecelendirme oyununu deneyin. Sakinleştikten sonra "Bir şeyle ilgili soru soracağım. Eğer doğru geliyorsa, başparmağını kaldır. Karışıksa, parmağını yana doğru kaydır. Her şey yanlışsa parmağını aşağı doğru indir" deyin. Daha sonra ortamın biraz keyifli olması için "Top oynarken üzüldün, çünkü topumuz ağaca takıldı ya da gol atamadığınız için" gibi komik bir yorumla sohbeti başlatın. Daha sonra fazlasını sormayın. Onu anladığınızı belli edin ve oyuna devam etmek isteyip istemediğini sorarak ilerleyebilirsiniz.