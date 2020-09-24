Çocukların dil gelişimi nasıl desteklenebilir?

2 yaşına gelen çocuklar yavaş yavaş 'ben' ve 'sen' gibi zamirleri doğru bir şekilde kullanmaya başlar. "Lütfen kitabı yere bırak ve bardağını bana getir" gibi iki ya da üç aşamalı komutları da uygulayabilirler. Neredeyse söylediğiniz her şeyi anlar ve yanıtlarlar. Peki bu süreçte ebeveynlere ne gibi roller düşüyor?

- Dil öğrenme seviyesini tanıyın

Pek çok uzman insan beyninin dil öğrenmek için önceden programlandığına inanıyor. Bu nedenle ebeveynler, dilbilgisi ve söz dizimini açık bir şekilde düzelterek dil öğretmemeli. Bunun yerine, 2-3 yaşlarındaki çocukların dil yeteneklerindeki seviyelerini tanıyın. Bazı çocuklar kelimeleri yavaş yavaş öğrenirken, bazıları da daha hızlı öğrenir ve kelime dağarcığı hızla gelişir.

- Diğer çocuklarla karşılaştırmayın

Bazı ebeveynler, çocuklarının sözel becerilerini ve konuşmasını diğer çocuklarla kıyaslayabiliyorlar. Ancak her çocuğun yeteneği farklıdır. Bazı çocuklar ileri seviyede ve çok düzgün bir şekilde konuşurken, diğerleri bu konuda daha yavaş ilerleme kaydedebilir.

- Bir sorun varsa mutlaka uzmana danışın

Eğer konuşma ve dil sorunu varsa, bu durum 2 yaşında tespit edilebilir. Eğer çocuğunuz iki kelimelik cümleler söylemiyorsa uzmana danışabilirsiniz. Herhangi bir sorun olmayabilir ama durumu öğrenmek rahatlatıcı ve yardımcı olacaktır. Bu aşamada çocuğun diğer insanların söylediklerini ne kadar anladığı daha önemli kabul edilir.

- Kelime oyunu oynayın

Çocuğunuzla beraber kelime oyunları oynayabilirsiniz. Örneğin, çocuğunuzla yan yana oturun ve önüne çeşitli nesneler koyup her birinin ne olduğunu söyleyin. Daha sonra eline bir oyuncağını verip yanından uzaklaşın ve o oyuncağı adını söylediğiniz nesneye koymasını isteyin. Çocuğunuz bu aktiviteden keyif almanın yanı sıra işitme ve nesne adlarını anlama yeteneği hakkında bazı ipuçları da verecektir.