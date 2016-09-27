  Çocukların derslerine yardımcı olacak 7 aplikasyon 

1- BRAİNLY



Ev ödevi yaparken, sınavlarda veya okul projelerinde sorun yaşayan öğrenciler sorularını gönderebiliyor ve soruların çözümleri konusunda diğer öğrencilerden fikir alabiliyorlar. Bu aplikasyonda öğrenci, başarılı olduğu konularda diğer öğrencilere yardımda bulunuyor ve puan topluyor. Puanları toplandıkça rütbelerde artıyor!

İndirmek için: Bu aplikasyon ücretsizdir. Android işlemcili telefonlar için tıklayın. İOS işlemcili telefonlar için App Store'dan aratıp indirmelisiniz.

2- OKULİSTİK SINAV

Öğrenciler, Okulistik sınavları ile online bir şekilde sınavlara girebilirler. Sınav sonrası bu aplikasyondan sınava girmiş olan öğrenciler başarı yüzdelerini, sıralamadaki yerlerini ve hata yaptıkları konuları görebiliyorlar.

İndirmek için: Bu aplikasyon ücretsizdir. Sadece Android işlemcili telefonlarda bulunmaktadır. İndirmek için tıklayın.

3- BİR BİLENE SOR

Bu uygulama ile öğrenciler çözemedikleri soruların fotoğrafını çekip gönderiyorlar ve kısa bir sürede çözümlenmiş bir şekilde yanıtlarına ulaşıyorlar. Aynı zamanda rehberlik içeriği bulunan bu aplikasyonda okul seçimi, günlük çözülmesi gereken soru sayısı ve ‘Hangi konuya nasıl çalışılmalı?’ gibi konularda kişisel yardım alınabiliyor.

İndirmek için: Bu aplikasyon ücretsizdir. Android işlemcili telefonlara indirmel için tıklayın. İOS işlemcili telefonlar için App Store'dan aratıp indirmelisiniz.

4- DERSHANE

Bu aplikasyonda ise 5. sınıftan, 12. sınıfa kadar olan öğrencilere hitap eden, önceden hazırlanılmış ayrıntılı konu anlatımlı videolar bulunmakta.

İndirmek için: Bu aplikasyon ücretsizdir. Sadece İOS işlemcili telefonlarda bulunmaktadır. App Store'dan aratıp indirmelisiniz.

5- KHAN ACADEMY

Bu aplikasyonda ise konu sadece matematik! Öğrenci ilk önce sınav oluyor sonrasında sınavının sonucuna göre seviyesine uygun matematik konu anlatımı ve soru çözümü aplikasyon otomatik olarak karşısına çıkıyor.

İndirmek için: Bu aplikasyon ücretsizdir. Sadece İOS işlemcili telefonlarda bulunmaktadır. App Store'dan aratıp indirmelisiniz.

6- MOBİL EĞİTİM ÖĞRENCİ

Bu aplikasyon öğrenci ve öğretmeni ile birlikte kullanılıyor. Öğrenci, öğretmeninin oluşturduğu çoktan seçmeli, boşluk doldurmalı, sesli, videolu, yazım ödevlerini çözebiliyor, inceleyebiliyor ve kaydedip gönderebiliyor. Ayrıca offline çalışma özelliği sayesinde, önceden indirilen ödevleri internet bağlantısına ihtiyaç olmadan da çözülebiliyor.

İndirmek için: Bu aplikasyon ücretsizdir. Sadece Android işlemcili telefonlarda bulunmaktadır. "Mobil Eğitim Öğrenci" uygulamasını indirmek için tıklayın.

7- ÖDEVİM

Kaynak olarak wikipedia.org sitesinin kullanıldığı bu uygulama ile öğrenciler okul ödevlerini araştırıp hızlı bir şekilde sonuca ulaşabiliyor.

İndirmek için: Bu aplikasyon ücretsizdir. Sadece Android işlemcili telefonlarda bulunmaktadır. Uygulamayı indirmek için tıklayın.