Çocukların büyükanne ve dedeleriyle yapabilecekleri 4 keyifli etkinlik

Peki, çocuklar büyükanne ve dedeleriyle bir araya geldiklerinde nasıl keyifli ve dolu dolu zaman geçirebilirler işte öneriler?

Nostalji vakti

Günümüz popüler kültür çağında geleneklerin nesilden nesile aktarılması oldukça önemli. Bu aktarımı en doğru yapacak kişiler ise büyükanne ve dedeler. Torunlarına bu boş vakitlerde eski geleneklerinden bahsedebilir, kendilerinin çocukken oynadıkları oyunları anlatabilir, hatta bu oyunları tekrar canlandırabilirler.

Bol bol hikaye ve masal

Masal ve hikaye dinlemeyi hangi çocuk sevmez ki? Özellikle büyükanne ve büyükbabaların anlatacağı masallar en yaramaz çocuğu bile dizginler. Keyifli saatler anı olarak kalır.

Soru cevap

Çocuğunuzun muhabirliğe soyunmasına izin verin. Kendi birkaç soru hazırlasın. Büyükanne ve dedesinin en sevdiği renk, yemek vb. Ardından telefonunuzu birkaç dakikalığına ona verin ve bu anları kaydetmesine müsaade edin. Kendi hazırladığı sorarken ve videoya alırken eminiz çok eğlenecektir.

Park zamanı

Çocuklar yaş alıp büyüdükçe en sevdikleri oyuncaklarından bile zaman zaman sıkılırlar, kendilerini dışarı atmak isterler. Büyükanne ve büyükbabaları hava almalarını sağlamak için onlara parkta eşlik edebilir.