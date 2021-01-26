Çocukları fikirlerini ifade etmeye teşvik etmenin yolları
Çocuğunuza söz sahibi olmayı ve iddialı olmayı öğretmek, geleceğine fayda sağlayabilecek önemli bir yaşam becerisidir. Uzmanlar, girişkenlik becerilerinin çocuğunuzun ilişkilerine yardımcı olabileceğini söylüyor.
Çocukların girişkenlik becerilerini geliştirmek ve kendini ifade etmesini sağlamak, gerek okul gerek iş hayatında ona başarı sağlayacak. İşte çocukları fikirlerini ifade etmeye teşvik etmenin yolları…
Bırakın çocuğunuz cevaplasın
Biri çocuğunuza soru sorduğunda veya restoranda yemek sipariş vereceği zaman bırakın çocuğunuz kendi adına konuşsun. Ebeveynler, özellikle utangaç olduklarında çocukları için hayatı kolaylaştırmak istiyorlar, bu yüzden onlar adına cevap veriyorlar. Bu alışkanlığı kesinlikle bırakmalısınız. Bu sayede çocuğunuz da kendi sesinin çıktığını fark eder ve düşüncelerini ifade etmeye başlar.
Sohbet edin
Çocuklarınızla üzerine düşünmeniz gereken sohbetler gerçekleştirin. Belki yemek sırasında veya yürüyüşte, aileniz için önemli olan konular hakkında çocuklarınızla konuşun ve onlara ne düşündüklerini sorun ve cevap vermelerini bekleyin. Fikrini belirttiği konularda ise “Bu düşünceyi nasıl ortaya çıkardın?" veya "İlginç, bana daha fazlasını anlat" diyerek onları teşvik etmelisiniz.
Yargılamamaya çalışın
Yargılamayı mümkün olduğunca geride bırakmak çok önemli. Çocuklar ebeveynleriyle konuştukları konularda yargılanmaya başladıkları anda konuyu kapatabilir. Çocuklar bir konuyu gündeme getirmeye çalıştıklarında, ebeveynlerin yargılamadan dinleyebilmesi önemli.
Seçim şansı verin
Akşam yemeğinde yapacağınızı veya uyumadan önce hangi kitabı okuyacağınızı çocuğunuza danışabilirsiniz. Bunlar basit seçimler gibi görünebilir, ancak büyük bir etki yaratabilirler. Bu tür seçimler bile, küçük çocukların istediklerini seçmeye ve dile getirmeye alışmalarına yardımcı olabilir.
Örnek olun
Girişimcilik konusunda çocuğunuza rol model olun. Özellikle de sizinle benzer bir şey yaşadığını fark ettiğinizde çocuğunuzla kendi geçmiş deneyimlerinizi paylaşın.
Fikirlerini güçlendirmelerine yardımcı olun
Güvenilir kaynakları kullanarak çocuğunuza sahip olabilecekleri herhangi bir fikir hakkında nasıl araştırma yapacağını öğretin ve gösterin. Çocuğunuz vejetaryen bir diyet yapmanın en iyisi olduğunu söylediğinde, çocuklar için vejetaryen diyetleri hakkında güvenilir web sitelerini birlikte araştırabilirsiniz. Bir görüşü destekleyecek bilgiye sahip olmak, çocukların daha iddialı olmalarına yardımcı olur.
Değişimi teşvik edin
Gönüllülük ve mahalle temizliği gibi eylemlerin toplumu ve dünyayı nasıl etkileyebileceğini tartışın ve ardından pandemi sırasında bile aktif olarak katılmanın yollarını bulun. Çocuğunuz ilgilendiği veya desteklediği bir amaca katıldığında, eylemin ve tavır almanın gücünü anlar.
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