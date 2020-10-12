Çocukları ev kazalarından uzak tutmanın yolları

Bazı ebeveynlerin zaman zaman çocuklarına "İyi bir çocuk ol" veya "İyi çocuklar bunu yapmaz" dediğini duyabilirsiniz. Bununla birlikte, henüz 1 yaşına gelen bir çocuğun bunun farkında olmadığını bilmek önemli. Bu yaştaki bir çocuk "doğru, yanlış" veya "iyi, kötü" gibi soyut kavramları anlamaya hazır değildir. Bununla ilgili bireysel davranışlar, hatırlayamayacağı kadar da çeşitlidir.

Çocuğunuz küçük yaşta ona ne söylediğinizi tam olarak anlamasa da, ses tonunuzun bir etkisi olacak ve dili öğrenmesine de yardımcı olmuş olacaksınız. Ancak bazı olumsuz durumların oluşmaması için basit tedbirlerin alınmasında da fayda var. Motor gelişimleri için meraklı ve hızlı harekete eden 1 yaşındaki çocukların ev içinde özgürce hareket edebilmeleri de oldukça önemlidir. Bunun için çocuğunuz emeklemeye başlar başlamaz, onun güvenliği için gereken adımları atmak faydalı olacaktır;

- O yeni yeni yürürken, tüm kırılabilecek ve zarar verebilecek eşyalar ulaşamayacağı bir yerde tutulmalı.

- Masa veya sehpa gibi eşyaların köşeleri ile elektrik prizlerine çocuk kilidi takılmalı. Ayrıca kablolarla oynamaması için de görünür yerde bulunmamalı.

- Temizlik malzemeleri çocukların ulaşamayacağı bir yer tutulmalı.

- Pencere ve merdiven için kilit sistemi veya engelleyici bariyer kullanılmalı.

- Oyun oynadığı alanda zemin güvenli ve yumuşak olmalı.

- Düşme riski olan eşyalar duvara sabitlenmeli.

- Balkon kapıları kilitlenmeli, sandalye ve masa gibi eşyalar bırakılmamalı.