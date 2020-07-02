Çocuklardaki cilt döküntülerine dikkat edin! Ciddi olabilir

Çocuklarda çok sık rastlanan viral döküntüler, genellikle 2-3 gün ateşle beraber ya da sonrasında ortaya çıkıyor. Gövdede daha belirgin hale gelen bu küçük kırmızı kabartılar tek bir hastalığa özgü olmadığı için belli bir tanımı da bulunmuyor. Hastalıktan hastalığa da değişkenlik gösteriyor. Örneğin, kızamık, kızamıkçık, suçiçeği, 6. hastalık gibi hastalıklara ait döküntüler çok rahat tanınabiliyor. Her geçen gün yenileri eklenen viral döküntülere karşı yaklaşımlar benzerlik gösteriyor. Dr. Perihan Çobanoğlu Saf, bu durumda ailelerin endişeye kapılmasına gerek olmadığını belirterek uygulanan tedavi hakkında şu bilgileri verdi: “Viral hastalıkların özel bir ilacı yoktur. Öncesinde sağlıklı olduğu bilinen birçok çocuk kendiliğinden atlatır ve iyileşir. Bazı durumlarda ailelerin endişelerini rahatlatmak adına kaşıntı ilaçları, ateş düşürücüler gibi ilaçlar başlanabilir. Ama bunların tedaviye bir etkinlikleri yoktur. Antibiyotiklerin ise hiç yeri yoktur. Yapılması gereken özellikle ateşinin yüksek olduğu dönemde ve sonrasında döküntü gerileyene kadar belirli aralıklarla hekim kontrolüdür. Viral döküntülere neden olan hastalıkların çoğu bulaşıcı olduğundan diğer çocuklardan uzak tutmak gerekir.”

Cilt enfeksiyonları; başka çocukları bulaş riski var

Bazı mikropların direkt cilt üzerinde enfeksiyona neden olduğunu anlatan Dr. Perihan Saf, bunların içinde en bilinenin ‘impetigo’ denilen küçük sulu kabarcıkların birleşiminden oluşan cilt lezyonu olduğunu söyledi. En tipik özelliği altın sarısı kabuğu olan bu lezyonlar başka çocuklara bulaşabileceği için dikkatli olmak gerekiyor. Mantar enfeksiyonlarını ise genelde en çok yoğun pişikleri takiben görülen ve mantar kremleri kullanmak gerektiren döküntülerdir. Fakat her pişiğe de hemen mantar kremi sürmek daha çok zarar verebilir. Pişiğiniz iyileşmiyor ve minik minik kabartılar şeklinde yayılıyorsa bir çocuk hekimi kontrolünde krem başlamak gerekebilir.

Ürtiker; 6 haftadan uzun sürüyorsa dikkat

Alerjik bir reaksiyon türü olan ürtiker çocuklarda sık görülen yaygın bir döküntü türü. Bozuk para büyüklüğünde birleşme eğiliminde olan bu çok kaşıntılı döküntüler 24 saat içerisinde soluyor ve yerine başkaları çıkıyor. Bu döküntülerin bazen bir günde gerilemesine karşın bazen de günlerce devam edebildiğini söyleyen Saf, “Genellikle ilaçlara, yiyeceklere, böcek ısırıklarına ya da bazı enfeksiyonlar sırasında görülebilir. 6 haftayı geçmediği sürece alerjik ya da başka bir araştırma gerektirmez. Yapılması gereken bir çocuk hekiminin önerisi ile alerji ilaçları ve kremlerle ile kontrol altına almaktır. Çok sık tekrarlar ya da 6 haftadan uzun sürerse ayrıntılı araştırmayı hak eder” diye konuştu.

Hangi durumlar aciliyet gerektirir?

Bazı cilt lekesi ve döküntü durumlarında daha hızlı hareket ederek hemen hekime başvurulması gerektiğini anlatan Dr. Perihan Çobanoğlu Saf, aciliyet gerektiren durumları şöyle sıraladı:

- Çocukta hastalıklar sırasında gözlemlenebilen ve tüm vücuda yayılan alacalı mermerimsi görüntü varsa. Bu durum çocuğun dolaşım sisteminde bir sorun olduğunu gösterdiği için acil hareket edilmeli.

- Üzerine basıldığında solmayan ve genelde tek tek başlayıp yayılan morumsu birleşme eğilimindeki döküntüler de ciddi bir sorun olduğuna işaret edebildiği için önem taşır.

- Yine anne babaları uyaracak bir döküntü de koşturup düşen kalkan her çocukta görülen ve önemsenmeyen cilt çürümesi denilen morluklar. Çocukta vurmadan düşmeden ve kol-bacakların yanı sıra gövde gibi travmaya çok da açık olmayan yerlerde sıkça görülen morluklara da dikkat etmek gerekiyor.