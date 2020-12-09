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Çocuk Sağlığı
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 09.12.2020 - 14:09 | Son Güncelleme:

Çocuklarda yemek alışkanlığı konusunda ebeveynlere yol gösteren öneriler

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Çocuklarda yemek alışkanlığı konusunda ebeveynlere yol gösteren öneriler
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Çocuk-Ergen Terapisti Muazzez Yaşbala, çocuklarda yemek alışkanlığı konusunda ebeveynlere yol gösteren bilgiler verdi. Yemek yemenin her yaşta yaşamsal bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, yemenin duygusal süreçlerle de yakından ilgili olduğunu vurgulayan Yaşbala, “Yemek yeme bebek için anne ile temas kurma, sıcaklık, yakınlık ve bağ kurmada çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Uzman çocuk terapisti, “Çocuklar, kendileri beslenmeye başladıkları zaman iştahsızlık, az ve yavaş yemek yeme gibi davranışlar gösterebilir. Geçici olarak yiyeceğe düşkünlük ya da yemeği reddetme gibi durumlar bu dönemde görülen yaygın bir sorundur. Normal gelişimin bir parçası olarak kabul edilen bu durum, aslında çocuğun bağımsızlığının bir ifadesidir. Özellikle özerklik dönemine girdiği 24. aydan sonra çocuğun kendini bir birey olarak kabul ettirmek istemesi ve ‘benim dediğim olur’ davranışları sergilemesi bu yaşın özelliğidir.” sözlerini kaydetti. Muazzez Yaşbala, yemek problemlerinin nedenlerine ilişkin de şu bilgileri verdi; “Çocuğun psikolojisi, duygu durumu, annenin ruhsal sorunları, çocuğun anne-babasının ilgisini çekmek istemesi gibi birçok neden söyleyebiliriz.”

“Yemekleri çocuğa ebeveyn yediriyorsa, çocuk yemek yeme alışkanlığı kazanamaz!” ifadelerine dikkat çeken Yaşbala, çocuklarda yemek alışkanlığı kazandırmak için ebeveynlere şu önerilerde bulundu; “Yemek saatleri düzenli ve hep aynı saatte olmalıdır. Ailenin hep birlikte masaya oturması, herkesin bir yerinin olmasına dikkat edilmelidir. Çocuğun yemek sırasında her istediğini yapmak, onun yemek yeme alışkanlığı kazanmasını engeller. Örneğin; televizyon karşısında, tablet verilerek, ayakta dolaşarak yemek isterse bu konuda sınırlar konulmalıdır. Bazı ifadeler çocuğun daha az yemesine ve tepkiler vermesine neden olabilir. Örneğin; ‘bu tabağı bitirmezsen sana pasta yok’ gibi ifadeler yemek alışkanlığını olumsuz etkiler.”

“Çocuğun yemek yemesi için ısrarcı olmayın!”

Deneyimli çocuk terapisti Muazzez Yaşbala, çocuğa yemek yemesi için ısrar etmenin ve baskı yapmanın çocuk üzerinde olumsuz etkiler oluşturabileceğine dikkat çekerek, şunları vurguladı; “Çocuğunuzla inatlaşmak problemin daha da artmasına yol açabilir. Anne ve baba, çocuğun yemek alışkanlığındaki olumsuz değişiklikleri anlamaya çalışmalıdır. Çocuğu zorlamadan, saygı duyan bir tutum sergilemek gerekir. Ayrıca, yemek yeme ile ilgili bazı durumlar yaş özelliği olarak kabul edilmelidir. Çoğu durumda bazen çocuk iyi besleniyordur; ancak ebeveynlerin beklentisi doğrultusunda yemiyordur. Çocuklarda yemek yeme alışkanlığında tüm bunları dikkate almak çok önemlidir.”

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