Çocuklarda süt dişlerinin önemi nedir?

Süt dişlerinin birinci görevi çocuğun beslenme ve konuşma gibi fonksiyonlarını sağlamaktır. Bunun yanı sıra süt dişleri sonrasında gelecek olan sürekli dişlerin doğru yerlerinde sürmesi için rehberlik yapmaktadır. Süt dişlerinde oluşan çürükler nedeniyle oluşan enfeksiyon alttan gelecek olan sürekli dişin de sağlığını etkilemektedir. Süt dişlerinin çürük travma ve benzeri nedenlerle erken kaybı sonrası yer tutucu dediğimiz tedavi yöntemiyle bu dişlerin yeri korunmalıdır. Aksi takdirde çekim boşluğu komşu dişler tarafından kapanmakta ve buna bağlı ömür boyu ağızda kalacak sürekli dişler yer bulamamakta ve çapraşıklık veya gömülü kalma gibi durumlar ortaya çıkmaktadır.



Dişler çıkar çıkmaz ilk muayene yapılmalı

Diş hekimi korkusu 10 çocuktan 9'unda görülüyor. Bu korkuyu aşabilmenin yolu ise çocuğun diş hekimi ile erken tanışmasından geçiyor. Çocuk 2 yaşı bitirmeden çocuk diş hekimi ile tanıştırılmalı, kliniğe, diş hekimi koltuğuna, aletlere ve ortama alıştırılmalıdır. Yapılan en büyük hatalardan biri çocukların çürük oluştuktan sonra diş hekimine götürülmesidir. İlk muayene dişler çıkar çıkmaz yapılmalıdır. Daha çok anne ve çocuğunun diş bakımı konusunda bilgilendirilmesi çürük oluşumunu engellemek açısından büyük önem taşır.



En sık görülen sorunlardan biri de...

Toplumumuzda en sık görülen sorunlardan biri de erken çocukluk çağı çürüğüdür. Halk arasında biberon çürüğü olarak da adlandırılır. Yanlış beslenme alışkanlıkları geç yaşa kadar biberon kullanmak ve yetersiz bakım gibi sebeplere bağlı olarak oluşur. Diş hekimi ziyaretinin bu kadar erken başlamasının en önemli nedeni de bebeklik döneminde dişlerin nasıl temizlenmesi gerektiğini ebeveynlere gösterebilmektir. Bu erken yaşta oluşabilecek çürüklerden çocukları korumak adına büyük önem taşır.