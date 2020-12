Çocuklarda sağ beyin nasıl geliştirilebilir?

İnsan beyni, sağ beyin ve sol beyin olmak üzere iki büyük bölümden oluşuyor. Sol beyin mantık, sayılar, yazma, listeleme, detaylar ve analiz gibi işlemler icra ederken sağ beynimiz duygular, hayal gücü, resim, müzik, ritim, büyük resmi görme gibi işlemler icra ediyor. Eğitim sisteminde aldığımız derslere bakacak olursak okul öncesinde daha çok resim, müzik, hayal gücünü destekleyen dersler aldığımızı ilkokulun başlamasıyla birlikte her yıl git gide artan şekilde sol beyni daha fazla geliştiren başta matematik gibi sayısal dersler aldığımızı görürüz. Hatta veli toplantısına giden veliler genellikle resim, müzik gibi sağ beyin gelişimi için çok önemli olan derslerin hocalarla görüşmez matematik, Türkçe, fizik gibi dersleri görüşürler. Sistem gereği ve velilerin beklentileri gereği sol beyni daha çok çalışan çocukların doğal olarak sol beyinleri daha çok gelişir. Ben bu durumu iki kanatlı uçan bir kuşun bir kanadının köreltilerek uçamamasına benzetiyorum. Bu sistemde tek kanadı koparılan çocuklarımızdan uçmalarını bekliyor, uçamadıklarında da onlara kızıyoruz.

Peki sağ kanadın da geliştirilerek çocuklarımızın tekrar uçabilmesi için ne yapmalıyız?



1- Kitap okumak



Sağ beyni en çok geliştiren faaliyetlerin başında kitap okumak gelir. Kelime dağarcığı zenginleşen çocuklar kavramlar arasında daha iyi bağlantılar kurarak daha nitelikli hayaller kurabilirler. Zira hayal gücünün ham maddesi kelimelerdir, kavramlardır. Hem sağ beyin gelişimi için hem de akademik başarı için çocuklarınızın daha çok okuması için dertlenmelisiniz.



2- Vücudun sol kısmını kullanmak



Beynimizin sağ tarafı vücudumuzun sol tarafını yönetirken, beynimizin sol tarafı vücudumuzun sağ tarafını yönetir. Dolayısıyla çocuğunuzun vücudunda sol tarafı çalıştıracak faaliyetler yapmanız çok faydalı olacaktır. Bu noktada dişlerini bazen sol eliyle fırçalaması, çantaları poşetleri taşırken sol elini kullanması, başını yıkarken sol eliyle başını şampuanlaması günlük hayatta yapabileceği egzersizlerden bazıları.



3- Denemediğini denemek, yemediğini yemek



İnsanda beynin her iki tarafını da geliştiren ama özellikle de sağ beyni geliştiren faaliyetlerden bir tanesi yeni yerler görmek, öğrenmediği bir şeyi öğrenmeye çalışmak, daha önce yemediği besinlerin tadına bakmaktır. Bu noktada özellikle evde çocuklarınızın ev işlerine katkı sağlamaları, yemek yapmaları, daha önce tatmadıkları tatları denemelerini teşvik edebilirsiniz.



4- Sanatın herhangi bir dalıyla ilgilenmek



Resim ve müzikle ilgili faaliyetler sağ beyin gelişimi için çok büyük önem arz ediyor. Okul öncesi eğitim kurumlarında yoğun olarak gerçekleşen bu dersleri alan öğrencilerle okul öncesi eğitim kurumlarına gitmeyen çocukların zihinsel, sosyal ve duygusal gelişimlerinde büyük bir eksiklik oluşuyor. Hayatın her döneminde kişinin yeni bir müzik aleti çalmayı öğrenmesi, resim yapması onun sağ beyin gelişimine büyük katkı sağlıyor.



5- Hayal kurmalarını teşvik etmek



Einstein bile “Hayal gücü bilgiden daha önemlidir” derken bizler hayal gücümüzü nasıl geliştirebileceğimizi, öğrenme sürecine nasıl katacağımızı bilmiyoruz. Yetmezmiş gibi hayal kuran çocuklarımıza da boş boş hülyalara dalma, hayalperest olma diye serzenişte bulunuyoruz. Siz siz olun, çocuklarınızın hayal kurmalarına engel olmayın. Hayal güçlerini geliştiren oyunlar oynayın. Hayallerini sorun, somut nesneleri hayal güçlerini kullanarak nasıl değiştirebileceklerine dair beyin jimnastiği yaptırın. Eğer beyninin her iki lobunu da aktif olarak kullanarak iki kanadı kuvvetli, öğrenmekten zevk alan çocuklarınız olsun istiyorsanız onları yetiştirirken sağ beyin gelişimine özel önem gösterin.