Çocuklarda özgüven gelişimini destekleyici oyunlar

Özel yardım oyunu: Çocuklarımızın özgüven gelişiminde en önemli adımlardan birisi yaşına uygun sorumluluklar alarak başarma hissini tadabilmesidir. Bunu bir oyuna çevirerek çocuklarınıza ailenizden ya da yakın çevrenizden kime nasıl yardım edebileceği üzerinde konuşabilirsiniz. Örneğin; yaşlı komşunuza market torbalarını taşımak konusunda destek olmak vb...

Çocuklarımızın özgüven gelişiminde en önemli adımlardan birisi yaşına uygun sorumluluklar alarak başarma hissini tadabilmesidir. Bunu bir oyuna çevirerek çocuklarınıza ailenizden ya da yakın çevrenizden kime nasıl yardım edebileceği üzerinde konuşabilirsiniz. Örneğin; yaşlı komşunuza market torbalarını taşımak konusunda destek olmak vb... Simon der ki: Çocuğunuza liderlik hissini tattırmak adına ailece oynayabileceğiniz çok keyifli bir oyun ‘Simon der ki’. Bir daire etrafında müzik eşliğinde yürürken lider olan kişi “Simon der ki ellerini başının üstüne koy” gibi yönergeler veriyor. Simon der ki demezse, oyuncular yönergeleri yerine getirmemelidir.

Çocuğunuza liderlik hissini tattırmak adına ailece oynayabileceğiniz çok keyifli bir oyun ‘Simon der ki’. Bir daire etrafında müzik eşliğinde yürürken lider olan kişi “Simon der ki ellerini başının üstüne koy” gibi yönergeler veriyor. Simon der ki demezse, oyuncular yönergeleri yerine getirmemelidir. Ne hissederdin?: Duygularımızı tanımak ve doğru ifade edebilmek elbetteki özgüven duygumuzu arttırıcı bir etmendir. Kimi ebeveyn duyguları konuşmak konusunda zaman zaman zorlanabiliyor. Bununla birlikte anne/baba olarak önce sizlerin duygularını ifade ediyor olması, çoçuklar için rol model teşkil edecektir. Bunun için ailece toplanıp farklı durumlar üzerinden herkese ne hissedeceğini sormak aile paylaşım saatlerinize sıcaklık katabilir. Örneğin; bir yarışmada sonuncu olsan ya da tüm arkadaşların doğum günü partine geldiğinde ne hissederdin?

Duygularımızı tanımak ve doğru ifade edebilmek elbetteki özgüven duygumuzu arttırıcı bir etmendir. Kimi ebeveyn duyguları konuşmak konusunda zaman zaman zorlanabiliyor. Bununla birlikte anne/baba olarak önce sizlerin duygularını ifade ediyor olması, çoçuklar için rol model teşkil edecektir. Bunun için ailece toplanıp farklı durumlar üzerinden herkese ne hissedeceğini sormak aile paylaşım saatlerinize sıcaklık katabilir. Örneğin; bir yarışmada sonuncu olsan ya da tüm arkadaşların doğum günü partine geldiğinde ne hissederdin? Sen olsan: Çocuğunuzun kendi yeteneklerini, yapabildiklerini ve yapmakta zorlandıklarını keşfetmesini destekleyecek bir oyun. Çocuğunuzdan bir çizgi film karakterini seçmesini isteyin sonrasında bu karakteri sizlere tanıtsın. Bu karakterin başına gelenleri ve başına gelenlerle nasıl baş ettiğini anlatmasını isteyin. Ardından seçtiği bu karakter ile ilgili benzerliklerini, farklılıklarını ve o karakterin yerinde olsaydı probleme nasıl çözüm bulacağını anlatmasını isteyin.

Çocuğunuzun kendi yeteneklerini, yapabildiklerini ve yapmakta zorlandıklarını keşfetmesini destekleyecek bir oyun. Çocuğunuzdan bir çizgi film karakterini seçmesini isteyin sonrasında bu karakteri sizlere tanıtsın. Bu karakterin başına gelenleri ve başına gelenlerle nasıl baş ettiğini anlatmasını isteyin. Ardından seçtiği bu karakter ile ilgili benzerliklerini, farklılıklarını ve o karakterin yerinde olsaydı probleme nasıl çözüm bulacağını anlatmasını isteyin. Sevgi bombardımanı: Yetişkinlerin verdiği geri bildirimler çocukların özgüven duygusu geliştirmesinde çok önemli bir rol oynar. Bu oyunda birbirimize günlük yaşamda çok sık söylemediğimiz bazen unuttuğumuz pozitif yanlarımızı hatırlatmak için harika bir araç. Bir sandalyeye diğer kişilere arkanızı dönecek şekilde oturun. Diğer aile üyeleri sırtı dönük olan kişiye onunla ilgili pozitif şeyler söylesin. Hiçbir negatif özellik yok, sadece olumlu olanlar söyleniyor!

Yukarıda belirttiğimiz oyunların yanı sıra tüm mücadele ve problem çözme becerileri içeren oyunlar, spor branşları ve grup oyunları çocukların özgüvenlerini destekler. Burada ebeveynler için önemli nokta, oyun oynarken çocukların çabalarını övmektir. Sonuca (Örnek olarak: Harikasın, Aferin!) değil de, sürece övgü vermek (Örnek: Ne kadar uğraştın bunu yapabilmek için. Tüm küpleri dikkatlice dizdin ve büyük bir kule yaptın) aynı zamanda çocukların başarısızlığa olan tahammülünü artırır.