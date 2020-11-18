Çocuklarda korkutan tablo... MIS-C aileleri tedirgin ediyor

Koronavirüs enfeksiyonu tipik olarak çocuklarda hafif ya da asemptomatik seyrediyor. Bu nedenle de biz önceleri çocuklar için hiç endişe etmezdik fakat MIS-C vaka sayılarında artışların olmasıyla birlikte endişelerimiz arttı. Genel olarak tüm dünyada vaka sayılarının da artması ile birlikte tabii ki nadir de olsa görülen bu sendromda da artma oluyor.

Peki MIS-C nedir?

Hastalık, koronavirüs enfeksiyonu geçirdikten 4-6 hafta sonra ortaya çıkıyor. Belirgin şekilde yüksek ateş, birçok organda fonksiyon bozuklukları ve yüksek inflamasyon markerları ile seyrediyor. Nedeni tam bilinmeyen hastalığın altında otoimmün etiyoloji olabileceği düşünülüyor. Bu çocuklarda yüksek ateş, şiddetli karın ağrısı, boğaz ağrısı, kusma, ishal, baş ağrısı, belirgin şekilde yorgunluk, halsizlik, bilinçte bozulma görülüyor. Aynı zamanda hastaların kan değerlerinde inflamasyon belirteçleri dediğimiz parametrelerde (CRP, Ferritin gibi) ciddi yükseklikler oluyor.

Hastalık koronavirüs hastalığı sırasında görülen sitokin fırtınası dediğimiz durumdan da bazı özellikleri ile ayrılıyor. Artık herkesin bildiği gibi koronavirüs enfeksiyonunda kandaki lenfosit sayıları düşüyor ama MIS-C olgularında lenfositlerdeki düşüklük çok daha belirgin oluyor. Ayrıca hastalık ‘Kawasaki Sendromu’na da benziyor fakat ondan da görülme yaşının daha büyük çocuklarda da olması ile ayrılıyor.

Virüslü kişi ile temas eden çocuklarda da görülüyor

Hastalığa yakalananların bir kısmında geçirilmiş koronavirüs enfeksiyonu öyküsü varken bir kısmında hastalık geçirme öyküsü olmadığı dikkatleri çekiyor. Bu da hastalığın sadece koronavirüs geçirenlerde değil, koronavirüs geçiren kişilerle temas eden çocuklarda da görülebileceğini gösteriyor. Hastalığın oluşumunda virüsün geçirildikten sonra vücutta kalan kalıntılarının otoimmüniteyi tetikleyip organ bozukluklarına neden olduğu görüşü yaygın ama halen nedeni tam olarak bilinmiyor.

Tedavisinde vücutta oluşan inflamatuar yanıtı baskılayacak ilaçlar kullanılıyor. Son dönemde vaka sayılarının ciddi şekilde artması hepimizi korkuturken çocuklarda böyle ciddi tabloların da ortaya çıkıyor olması çok üzücü. Bu nedenle herkesin maske takması, sosyal mesafeye uyması ve hijyen kurallarına dikkat etmesi gerekiyor.