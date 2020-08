Çocuklarda kilo sorununun çözümü için 10 altın öneri

-Çocuğunuz kilolu ise bu sorunun onun iç dünyasının bir yansıması olduğunu bilin. Kilolu olması çocuğunuzu sevmenizin ya da kabul etmenizin önünde duruyorsa kendinizi sorgulayın. Sevginiz neden şartlı? Kilonun fizyolojik kaynağı ile beraber bilinçaltı kaynağını bulun ki tekrar tekrar aynı sorunla karşılaşmayın. Onun gibi düşünmeye ve hissetmeye çalışın, sadece kilolu olduğu için karşılaştığı şeyleri anlamaya çalışın. Siz de onunla birlikte öfkelenmek yerine ona sabırla destek olun. Ailede sevgiyi ve şefkati artırın.

Sorunları çözmeye çalışın

-Sorunun kaynağını bulmak çok önemli. Fiziksel sorun­lar için mutlaka doktor desteği alın. Gıdalarla bedenin uyumundan emin olun.

-Hamilelik öncesinde bebeğe olan bakış açınızı, hami­lelik sürecinde yaşananları, sıklıkla söylediğiniz sözleri, bebekten beklentilerinizi hatırlayın. Hangisi ona fazla gelmiş olabilir?

-Lütfen suçluluk hissedip duygusal düşüşlere izin ver­meyin. Suçluluk yerine, tespit ettiğiniz sorunları çöz­meye odaklanın.

-Ebeveyn olarak kendini tanımanın ve anlamanın öne­mini fark etmek çocuğunu anlamaya açılan kapıdır. Bu sorunun kendi yaşamınızdaki parçasına da bakın. Çocuğunuzu tanıyın; hangi duyguya ya da davranış şekline ihtiyacı var? Hangi duygusal eksiği tamamlan­sa her şey daha iyi olur? Hangi davranışlar onu mutsuz ediyor? Yapılması gerekenler hangi davranışlarla daha sağlıklı ilerler? Onu motive eden nedir?

-Çocuğun beden yapısı olarak senden farklı olabilir. Onu sevmen için engel mi? Kabul etmek yolları açar, çözümle buluşmanızı sağlar.

Ağır ve farklı diyetler yaptırmayın

-Çocuğunuz için en doğru yöntemi bulmaya özen göste­rin. Kapı kapı gezmek, ağır ve farklı diyetler denemek, gözünüzün sürekli kilolu bölgede olması, onu sürekli tartmak gibi yöntemler kısa ve uzun vadede yeni sorun­ların zemini olabilir. Çocuğunuz konuşup anlaşabilece­ğiniz bir yaşta ise ortaklaşa bir yöntem belirlemenizde fayda var. Bebeklik döneminde ise uygulanan yöntemde sevgi ve şefkatli davranmaya özen gösterin.

-Çocuğunuzun bedenine, göbeğine, poposuna kilosuna atfen yapılan dokundurmalar konusunda çevreye karşı kuralcı olun. Siz de başkalarına yapmayın. Çocuğunuza bu gibi durumlarda kendisini korumasını ve savunma­sını öğretin. Bedeninin ona ait olduğunu bilmesini sağla­yın. Ona izin almadan bedenine dokunulamayacağını anlatın ve dokunan kişilere “Benden izin almadan, bana dokunmayın” demeyi öğretin. Utanılacak olan izinsiz dokunmaktır, bunu talep etmek değildir. Böylece özgü­venini de desteklemiş olacaksınız.

Spor yapması konusunda onu teşvik edin

-Kilo almanın tek sebebinin, yemek yemek ve spor yapmamak olmadığının bilincinde olun. Yemek yeme düzeni ve spor yapması konusunda çocuğunuzu teşvik etmek istiyorsanız, onunla birlikte olun. Ne yemesi ge­rekiyorsa siz de yiyin, ne kadar hareket etmesi onun için iyi olacaksa siz de hareket edin. Birlikten güç doğar.

-Her şeyin görünmeyen bir yüzü var ve bu, görünenin var olmasını sağlıyor. Kilo, kim bilir görünmeyen ne­leri anlatıyor? Sebebi bilin ya da bilmeyin, her an her duruma anlayış gösterebilirsiniz. Kast ettiğim anlayış şeker oranı dengeli olmayan bir çocuğun bolca çikolata yemesine olan anlayış değil. Çocuğun kilo ile kendisini ifade ediyor olmasına duyulacak anlayışı, her çocuk hak ediyor.