Çocuklarda diş sağlığının önemi

0-13 yaş grubu çocukların süt ve daimi dişlerinin sağlıklı olarak korunması, çürük travma kalıtımsal ve benzeri etkenlerin bu dişlerde oluşturduğu sorunların giderilmesini amaçlanır.

Süt dişleri neden önemlidir?

Süt dişlerinin birinci görevi çocuğun beslenme konuşma gibi fonksiyonlarını sağlamaktır. Bunun yanı sıra süt dişleri sonrasında gelecek olan sürekli dişlerin doğru yerlerinde sürmesi için rehberlik yapmaktadır. Süt dişlerinde oluşan çürükler nedeniyle oluşan enfeksiyon alttan gelecek olan sürekli dişin de sağlığını etkilemektedir. Süt dişlerinin çürük travma ve benzeri nedenlerle erken kaybı sonrası yer tutucu dediğimiz tedavi yöntemiyle bu dişlerin yeri korunmalıdır. Aksi takdirde çekim boşluğu komşu dişler tarafından kapanmakta ve buna bağlı ömür boyu ağızda kalacak sürekli dişler yer bulamamakta ve çapraşıklık veya gömülü kalma gibi durumlar ortaya çıkmaktadır.

Diş hekimine çocuk kaç yaşında gelmelidir?

Diş hekimi korkusu 10 çocuktan 9'unda görülüyor. Bu korkuyu aşabilmenin yolu ise çocuğun diş hekimi ile erken tanışmasından geçiyor. Çocuk 2 yaşı bitirmeden çocuk diş hekimi ile tanıştırılmalı. Kliniğe, diş hekimi koltuğuna, aletlere ve ortama alıştırılmalıdır. Yapılan en büyük hatalardan biri çocukların çürük oluştuktan sonra diş hekimine götürülmesidir. İlk muayene dişler çıkar çıkmaz yapılmalıdır. 6 aylık ile 1 yaş arası. Daha çok annenin çocuğunun diş bakımı konusunda bilgilendirilmesi çürük oluşumunu engellemek açısından büyük önem taşır.

Erken çocukluk çağı çürüğü neden oluşur?

Toplumumuzda en sık görülen sorunlardan biri de erken çocukluk çağı çürüğüdür. Halk arasında biberon çürüğü olarak da adlandırılır. Yanlış beslenme alışkanlıkları, geç yaşa kadar biberon kullanmak ve yetersiz bakım gibi sebeplere bağlı olarak oluşur. Diş hekimi ziyaretinin bu kadar erken başlamasının en önemli nedeni de bebeklik döneminde dişlerin nasıl temizlenmesi gerektiğini ebeveynlere gösterebilmektir. Bu erken yaşta oluşabilecek çürüklerden çocukları korumak adına büyük önem taşır.

Hangi çürükler erken çağ çürüklerine girer ve bunlar nasıl önlenebilir?

5-6 yaşlarında veya daha küçük çocuklarda süt dişlerinde bir veya daha fazla çürük, çürüğe bağlı kaybedilmiş diş veya dolgulu dişin olduğu çocuklar bu kategoriye giriyor. Önleme yöntemleri ise bebeğinizi emzirerek uyutmayın dişleri ıslak bezle temizledikten sonra uyutun. Bebeğinizi şekerli ballı süt karışımı ile dolu bir biberonla kesinlikle uyutmayın ve en önemlisi diş hekimine sık sık kontrole götürün.

Neden çocuk diş hekimi pedodontist seçilmeli?

Çocukta en önemli şey psikolojidir. Çocuk diş hekimleri mezuniyet sonrası ek olarak en az 3 yıl boyunca çocuk psikolojisi büyüme ve gelişim üzerine eğitim görmüşlerdir. Koruyucu diş hekimliğine odaklanırlar. Diş hastalıklarına neden olan şeyleri anlamanıza yardımcı olurlar. Eğitimleri, sorunları erken safhada teşhis etmek ve önlemek için uygun yaklaşımları uygulamak yönündedir. Çalışma ortamlarını bir çocuğun huzur duyabileceği şekilde tasarlamışlardır. Bir diş hekiminin çocuğa verebileceği en değerli şey; Zamanı, becerisi ve ilgisidir. Sadece diş çürüğü tedavi etmek hiç değildir.

Nasıl bir klinik tercih edilmeli?

Çocuk psikolojisine uygun dekoratif materyalleri oyun odaları olan klinikler çocuklar için ilgi çekici olur.

Çocuk diş hekimi ve çocuk hastanın ilişkisi nasıl olmalı?

Korkusuz bir çocuğun ve başarılı tedavisinin püf noktası hekimi ile olan ilişkidir. Hekime olan güveni çok önemli. Çocuk hekime güvendiği zaman koltuğuna oturup korkusuz bir şekilde tedavisini yaptırır. Bu güven iki şekilde sağlanır. Birincisi hekimin gösterdiği ilgi, ayırdığı zaman, tanıttığı koltuk alet gibi diş hekimliği malzemeleri. Diğeri ise ailenin düzenli bir şekilde 3 ayda bir kontrole götürmesi ile oluşur.