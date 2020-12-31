Çocuklarda diş hekimi korkusu nasıl önlenir?

Diş tedavisinden korkan çocuklar genellikle randevuya geldiğinde ağlama gibi ani reaksiyonlar gösterir. Bazı çocuklar ise randevudan önce hastaymış gibi bazı stratejiler uygular. Tüm bunlarla diş tedavisine engel olmaya çalışır.

Çocuklarda diş hekimi korkusu neden olur?

Olumsuz tedavi deneyimleri de çocuklarda diş tedavisi korkusu yaratsa da anlamsız sebeplerle de gerçekleşebilir. Negatif ilişki ne kadar erken gelişirse o kadar zordur. Özellikle 5 yaşından önce olan hassas dönemlerden yaşanan korkular tüm hayatına yayılabilir. Doğrudan olumsuz deneyimler diş hekimi korkusunun tek nedeni değildir. Bu korkuyu yaratan ebeveynler de olabilir. Şeker yiyen çocuklarını korkutmak için diş hekimine götüreceğini söyleyen ebeveyn, bu korkuya sebep olabilir.

Çocukların diş hekimi fobisi nasıl önlenir?

Örnek olmak: Rutin kontrollerinizi yapmak için diş hekimine giderken yanınıza çocuğunuzu da alın. Çocuğun çevreyi tanıması ve aletler hakkında bilgi alması için bu randevuyu fırsata çevirebilirsiniz. Buna ek olarak, çocuk sizin de diş hekimine gittiğinizi görerek korkacak bir şey olmadığını anlayacak. Aslında yeni durumlarda çocuklar, anne ve babalarından nasıl tepki vermeleri gerektiği konusunda ipucu ararlar.

Periyodik kontroller: Diş hekimi korkusunu önlemek için bir başka strateji de düzenli ziyaretler ile çocuğu rahat hissettirmektir. Çocukları da düzenli olarak diş hekimi kontrolüne götürün.

Olumsuz yorumlardan kaçının: Bazen aileler farkında olmadan çocuklara diş hekimi korkusunu aşılıyor. Daha fazla tatlı yerse diş hekimine götüreceğini söyleyerek, bunu bir ceza gibi gösterir. Bunun yerine daha olumlu konuşmalısınız. “Diş hekimi dişlerini kontrol edecek ve sonra çok sevdiğin parka gideceğiz” gibi sevdiği aktivitelerle birleştirebilirsiniz.

Yalnız olmasına izin verin: Çocuklar ebeveynlerinin yanında tepkilerini daha farklı verebilirler. Çocuğunuzu bekleme salonunda rahatlatın ve daha sonra diş tedavisi için odaya yalnız girmesini sağlayın. Bu sayede doktorla da iletişim kurabilir ve sizin yanınızda olduğu kadar tepki vermeyebilir.

Çocuk diş hekimi seçin: Çocuk diş hekimi seçimi, iyi bir deneyim için çok önemlidir. İyi bir çocuk diş hekimi korku ve anksiyete gibi olumsuz duyguların kontrolünü yapabilir. Böylece küçük çocuğunuzu sakin tutabilir.