Çocuklarda bu oturuş şekline dikkat! Masum gibi görünüyor ama…

W şeklinde oturuş pozisyonu, çocuğun kaslarının kısa ve gergin olmasına dolayısıyla çocuğun kaba motor becerilerini ve dengesini olumsuz etkiler.

Fizyolojik olarak kalça, diz ve ayak bileği eklem hareketlerinde ve yapısında ortopedik sağlık problemleri yaratabilir.

X bacak deformitesine yatkınlık yaratır.

W şeklinde oturuş pozisyonunda çocuk otururken tam rotasyon yapamaz, o yüzden her iki elini efektif kullanamaz, bu da el becerilerinde ve masa başı etkinliklerde güçlük yaşamasına neden olur.

W şeklinde oturuş pozisyonu çocuğun üst extremite ve gövde kaslarında hareket kısıtlılığı ve gelişiminde gerilik yaratıp bedenini bir taraftan diğerine aktarmakta güçlüğe neden olur. Bu durum da spor becerilerinde güçlük yaratır.

Çocuğunuz bu şekilde oturuyorsa…

Eğer çocuğunuz bu şekilde oturmayı tercih ediyorsa onu farklı oturma pozisyonlarına (ayaklar düz, bağdaş kurma, sandalyede oturma) yönlendiriniz, uzun süre W şeklinde oturtmayınız.