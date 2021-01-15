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Çocuk Sağlığı
Hürriyet Aile Özel / Fotoğraf: Ingimage
Haber Giriş: 15.01.2021 - 09:09 | Son Güncelleme:

Çocuklarda bağışıklık sistemi güçlendirmenin yolları

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Çocuklarda bağışıklık sistemi güçlendirmenin yolları
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Hastalıklardan korunmak için bağışıklığı güçlendirmek şart… Peki, çocuklarda bağışıklık sistemi nasıl güçlendirilir? Bu konuda ailelere hangi görevler düşüyor? Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Murat Doğan, özellikle içinde olduğumuz kış aylarında düzenli ve doğru beslenmenin önemine vurgu yaptı, alınması gereken vitaminleri sıralayarak bağışıklık sistemini güçlendirmek için tavsiyeler verdi.

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